https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859182.html
Инфекционист назвал цель коронавируса
Инфекционист назвал цель коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021
Инфекционист назвал цель коронавируса
Коронавирусу невыгодно нас убивать, ему важно быстрее распространяться, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T03:06
2021-07-12T03:06
2021-07-12T04:59
распространение коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Коронавирусу невыгодно нас убивать, ему важно быстрее распространяться, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.По его словам, "миф о том, что это безопасный вирус, нужно развеять"."Уровень летальности от COVID-19 в десятки раз выше, чем от гриппа. В мире уже умерли от этой болезни более четырех миллионов человек. Кроме того, для COVID-19 характерны отсроченные осложнения, с которыми мы все чаще сталкиваемся", - добавил Чуланов.
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Инфекционист назвал цель коронавируса
03:06 12.07.2021 (обновлено: 04:59 12.07.2021)
Главный инфекционист Минздрава Чуланов оценил риск появления новых опасных штаммов COVID-19