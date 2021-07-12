https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859182.html

Инфекционист назвал цель коронавируса

Инфекционист назвал цель коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021

Инфекционист назвал цель коронавируса

Коронавирусу невыгодно нас убивать, ему важно быстрее распространяться, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T03:06

2021-07-12T03:06

2021-07-12T04:59

распространение коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Коронавирусу невыгодно нас убивать, ему важно быстрее распространяться, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.По его словам, "миф о том, что это безопасный вирус, нужно развеять"."Уровень летальности от COVID-19 в десятки раз выше, чем от гриппа. В мире уже умерли от этой болезни более четырех миллионов человек. Кроме того, для COVID-19 характерны отсроченные осложнения, с которыми мы все чаще сталкиваемся", - добавил Чуланов.

https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740777057.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество