https://ria.ru/20210712/kitay-1740886548.html

Китай продолжит охранять популяцию больших панд

Китай продолжит охранять популяцию больших панд - РИА Новости, 12.07.2021

Китай продолжит охранять популяцию больших панд

Охрана больших панд в Китае не будет ослаблена, несмотря на то, что они уже не находятся под угрозой исчезновения, заявил в субботу представитель... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:53

2021-07-12T11:53

2021-07-12T11:53

россия-китай: главное

китай

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151759/56/1517595636_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_b9ee9b361ee9a6e8dc914460f45c2617.jpg

МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Охрана больших панд в Китае не будет ослаблена, несмотря на то, что они уже не находятся под угрозой исчезновения, заявил в субботу представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР.Большие панды по-прежнему находятся под государственной охраной первой категории в Китае. По заявлению вышеупомянутого управления, они считаются флагманским и зонтичным видом животных, охраняемых от угрозы вымирания.Эти животные, которые являются национальным достоянием, стали предметом широкого обсуждения в Китае после того, как представитель министерства экологии и окружающей среды КНР Цуй Шухун сообщил на пресс-конференции в начале недели, что в связи с ростом популяции диких больших панд до 1,8 тысячи особей, их охранный статус был снижен с "находящегося под угрозой уничтожения" до "уязвимого вида".Снижение статуса является доказательством достижений Китая в области охраны больших панд и свидетельством признания международным сообществом его усилий в этом плане, отметил представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР.На протяжении многих лет Китай принимал ряд мер по усилению защиты диких животных, особенно больших панд. На сегодняшний день в стране для них создано 67 природных заповедников, эффективно защищающих 53,8% территории их обитания и 66,8% популяции диких панд.Работа по охране больших панд продолжится в соответствии с государственными и международными требованиями, - заявил представитель ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/1600706549.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, животные