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Китай продолжит охранять популяцию больших панд
Китай продолжит охранять популяцию больших панд - РИА Новости, 12.07.2021
Китай продолжит охранять популяцию больших панд
Охрана больших панд в Китае не будет ослаблена, несмотря на то, что они уже не находятся под угрозой исчезновения, заявил в субботу представитель... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:53
2021-07-12T11:53
россия-китай: главное
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животные
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МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Охрана больших панд в Китае не будет ослаблена, несмотря на то, что они уже не находятся под угрозой исчезновения, заявил в субботу представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР.Большие панды по-прежнему находятся под государственной охраной первой категории в Китае. По заявлению вышеупомянутого управления, они считаются флагманским и зонтичным видом животных, охраняемых от угрозы вымирания.Эти животные, которые являются национальным достоянием, стали предметом широкого обсуждения в Китае после того, как представитель министерства экологии и окружающей среды КНР Цуй Шухун сообщил на пресс-конференции в начале недели, что в связи с ростом популяции диких больших панд до 1,8 тысячи особей, их охранный статус был снижен с "находящегося под угрозой уничтожения" до "уязвимого вида".Снижение статуса является доказательством достижений Китая в области охраны больших панд и свидетельством признания международным сообществом его усилий в этом плане, отметил представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР.На протяжении многих лет Китай принимал ряд мер по усилению защиты диких животных, особенно больших панд. На сегодняшний день в стране для них создано 67 природных заповедников, эффективно защищающих 53,8% территории их обитания и 66,8% популяции диких панд.Работа по охране больших панд продолжится в соответствии с государственными и международными требованиями, - заявил представитель ведомства.
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китай, животные

Китай продолжит охранять популяцию больших панд

11:53 12.07.2021
 
© AP Photo / Xinhua, Chen XieБольшие панды
Большие панды - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Xinhua, Chen Xie
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Охрана больших панд в Китае не будет ослаблена, несмотря на то, что они уже не находятся под угрозой исчезновения, заявил в субботу представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР.
Большие панды по-прежнему находятся под государственной охраной первой категории в Китае. По заявлению вышеупомянутого управления, они считаются флагманским и зонтичным видом животных, охраняемых от угрозы вымирания.
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Эти животные, которые являются национальным достоянием, стали предметом широкого обсуждения в Китае после того, как представитель министерства экологии и окружающей среды КНР Цуй Шухун сообщил на пресс-конференции в начале недели, что в связи с ростом популяции диких больших панд до 1,8 тысячи особей, их охранный статус был снижен с "находящегося под угрозой уничтожения" до "уязвимого вида".
Снижение статуса является доказательством достижений Китая в области охраны больших панд и свидетельством признания международным сообществом его усилий в этом плане, отметил представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР.
На протяжении многих лет Китай принимал ряд мер по усилению защиты диких животных, особенно больших панд. На сегодняшний день в стране для них создано 67 природных заповедников, эффективно защищающих 53,8% территории их обитания и 66,8% популяции диких панд.
Работа по охране больших панд продолжится в соответствии с государственными и международными требованиями, - заявил представитель ведомства.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЖивотные
 
 
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