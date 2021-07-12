https://ria.ru/20210712/kislovodsk-1740987714.html
Власти рассказали о состоянии мэра Кисловодска
Власти рассказали о состоянии мэра Кисловодска - РИА Новости, 12.07.2021
Власти рассказали о состоянии мэра Кисловодска
Упавшему с электросамоката главе Кисловодска Александру Курбатову провели операцию на ключице, в его состоянии отмечается положительная динамика, сообщили РИА... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:12
2021-07-12T19:12
2021-07-12T19:12
александр курбатов
россия
москва
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ПЯТИГОРСК, 12 июл - РИА Новости. Упавшему с электросамоката главе Кисловодска Александру Курбатову провели операцию на ключице, в его состоянии отмечается положительная динамика, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Ему провели операцию, врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Курбатов находился в стабильно тяжелом состоянии.В начале июля сообщалось, что его начали выводить из искусственной комы, а решения о необходимости хирургических вмешательств будут приниматься после нормализации его состояния."Александру Курбатову проведена операция. Ключица была повреждена после неудачного падения с электросамоката. Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья главы города. Врачи продолжают отмечать положительную динамику", - сказали в администрации.
https://ria.ru/20210620/elektrosamokat-1737712461.html
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александр курбатов, россия, москва
Власти рассказали о состоянии мэра Кисловодска
Власти рассказали о состоянии мэра Кисловодска, упавшего с электросамоката