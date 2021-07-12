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Власти рассказали о состоянии мэра Кисловодска
Власти рассказали о состоянии мэра Кисловодска - РИА Новости, 12.07.2021
Власти рассказали о состоянии мэра Кисловодска
Упавшему с электросамоката главе Кисловодска Александру Курбатову провели операцию на ключице, в его состоянии отмечается положительная динамика, сообщили РИА... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:12
2021-07-12T19:12
александр курбатов
россия
москва
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ПЯТИГОРСК, 12 июл - РИА Новости. Упавшему с электросамоката главе Кисловодска Александру Курбатову провели операцию на ключице, в его состоянии отмечается положительная динамика, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Ему провели операцию, врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Курбатов находился в стабильно тяжелом состоянии.В начале июля сообщалось, что его начали выводить из искусственной комы, а решения о необходимости хирургических вмешательств будут приниматься после нормализации его состояния."Александру Курбатову проведена операция. Ключица была повреждена после неудачного падения с электросамоката. Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья главы города. Врачи продолжают отмечать положительную динамику", - сказали в администрации.
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александр курбатов, россия, москва
Власти рассказали о состоянии мэра Кисловодска
19:12 12.07.2021
 
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации / Мэр Кисловодска Александр Курбатов
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /

Власти рассказали о состоянии мэра Кисловодска, упавшего с электросамоката

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 12 июл - РИА Новости. Упавшему с электросамоката главе Кисловодска Александру Курбатову провели операцию на ключице, в его состоянии отмечается положительная динамика, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Ему провели операцию, врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Курбатов находился в стабильно тяжелом состоянии.
В начале июля сообщалось, что его начали выводить из искусственной комы, а решения о необходимости хирургических вмешательств будут приниматься после нормализации его состояния.
"Александру Курбатову проведена операция. Ключица была повреждена после неудачного падения с электросамоката. Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья главы города. Врачи продолжают отмечать положительную динамику", - сказали в администрации.
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Электроскутеристы доездились: что их ждет
 
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