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В Тверской области катер наехал на купающегося подростка
В Тверской области катер наехал на купающегося подростка - РИА Новости, 12.07.2021
В Тверской области катер наехал на купающегося подростка
Подросток получил травму винтом катера в Тверской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:25
2021-07-12T16:25
2021-07-12T16:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подросток получил травму винтом катера в Тверской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.Как установило следствие, вечером в воскресенье два мальчика переплывали Волгу около поселка Элеватор Тверской области."Увидев приближение маломерного судна, один из подростков нырнул под воду, однако в результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, был травмирован винтом", - говорится в сообщении.Отмечается, что нырнувший мальчик 2005 года рождения получил резаные раны, сейчас он в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель судна с места происшествия скрылся, его ищут.СК возбудил дело по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "оставление в опасности".
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия
В Тверской области катер наехал на купающегося подростка
В Тверской области катер наехал на купающегося в Волге подростка
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Подросток получил травму винтом катера в Тверской области
, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ
.
Как установило следствие, вечером в воскресенье два мальчика переплывали Волгу около поселка Элеватор Тверской области.
"Увидев приближение маломерного судна, один из подростков нырнул под воду, однако в результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, был травмирован винтом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нырнувший мальчик 2005 года рождения получил резаные раны, сейчас он в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель судна с места происшествия скрылся, его ищут.
СК возбудил дело по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "оставление в опасности".