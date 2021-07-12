Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/kater-1740952143.html
В Тверской области катер наехал на купающегося подростка
В Тверской области катер наехал на купающегося подростка - РИА Новости, 12.07.2021
В Тверской области катер наехал на купающегося подростка
Подросток получил травму винтом катера в Тверской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:25
2021-07-12T16:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подросток получил травму винтом катера в Тверской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.Как установило следствие, вечером в воскресенье два мальчика переплывали Волгу около поселка Элеватор Тверской области."Увидев приближение маломерного судна, один из подростков нырнул под воду, однако в результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, был травмирован винтом", - говорится в сообщении.Отмечается, что нырнувший мальчик 2005 года рождения получил резаные раны, сейчас он в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель судна с места происшествия скрылся, его ищут.СК возбудил дело по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "оставление в опасности".
https://ria.ru/20210710/lodka-1740737849.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия
В Тверской области катер наехал на купающегося подростка
16:25 12.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

В Тверской области катер наехал на купающегося в Волге подростка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подросток получил травму винтом катера в Тверской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
Как установило следствие, вечером в воскресенье два мальчика переплывали Волгу около поселка Элеватор Тверской области.
"Увидев приближение маломерного судна, один из подростков нырнул под воду, однако в результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, был травмирован винтом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нырнувший мальчик 2005 года рождения получил резаные раны, сейчас он в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель судна с места происшествия скрылся, его ищут.
СК возбудил дело по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "оставление в опасности".
В конце Дудерговского канала в Санкт-Петербурге лодка не справилась с управлением на большой скорости и влетела в стенку канала - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 16:04
В Петербурге катер врезался в набережную, пострадали дети
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тверская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В Крыму пригласили миссию ЕС приехать с визитом
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
04:23Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
Лента новостейМолния