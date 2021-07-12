https://ria.ru/20210712/kater-1740952143.html

В Тверской области катер наехал на купающегося подростка

В Тверской области катер наехал на купающегося подростка - РИА Новости, 12.07.2021

В Тверской области катер наехал на купающегося подростка

Подросток получил травму винтом катера в Тверской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:25

2021-07-12T16:25

2021-07-12T16:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подросток получил травму винтом катера в Тверской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.Как установило следствие, вечером в воскресенье два мальчика переплывали Волгу около поселка Элеватор Тверской области."Увидев приближение маломерного судна, один из подростков нырнул под воду, однако в результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, был травмирован винтом", - говорится в сообщении.Отмечается, что нырнувший мальчик 2005 года рождения получил резаные раны, сейчас он в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель судна с места происшествия скрылся, его ищут.СК возбудил дело по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "оставление в опасности".

https://ria.ru/20210710/lodka-1740737849.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия