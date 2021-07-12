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Путин обвинил Украину в мифологизации прошлого
Путин обвинил Украину в мифологизации прошлого - РИА Новости, 12.07.2021
Путин обвинил Украину в мифологизации прошлого
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские элиты решили обосновать независимость страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:24
2021-07-12T18:43
владимир путин
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украина
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские элиты решили обосновать независимость страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."По сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ", - говорится в статье.Он подчеркнул, что элиты Украины начали мифологизировать историю."Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Рос­сийской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа", - написал Путин.
https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html
https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html
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владимир путин, ссср, украина, в мире
Путин обвинил Украину в мифологизации прошлого
18:24 12.07.2021 (обновлено: 18:43 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Кемерово с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кемерово с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин обвинил украинские элиты в переписывании и мифологизации истории

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские элиты решили обосновать независимость страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
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"По сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ", - говорится в статье.
Он подчеркнул, что элиты Украины начали мифологизировать историю.
"Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Рос­сийской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа", - написал Путин.
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