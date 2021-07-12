https://ria.ru/20210712/istoriya-1740978351.html
Путин обвинил Украину в мифологизации прошлого
Путин обвинил Украину в мифологизации прошлого - РИА Новости, 12.07.2021
Путин обвинил Украину в мифологизации прошлого
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские элиты решили обосновать независимость страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:24
2021-07-12T18:24
2021-07-12T18:43
владимир путин
ссср
украина
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские элиты решили обосновать независимость страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."По сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ", - говорится в статье.Он подчеркнул, что элиты Украины начали мифологизировать историю."Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа", - написал Путин.
https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html
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владимир путин, ссср, украина, в мире
Путин обвинил Украину в мифологизации прошлого
18:24 12.07.2021 (обновлено: 18:43 12.07.2021)
Путин обвинил украинские элиты в переписывании и мифологизации истории