https://ria.ru/20210712/istoriya-1740978351.html

Путин обвинил Украину в мифологизации прошлого

Путин обвинил Украину в мифологизации прошлого - РИА Новости, 12.07.2021

Путин обвинил Украину в мифологизации прошлого

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские элиты решили обосновать независимость страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:24

2021-07-12T18:24

2021-07-12T18:43

владимир путин

ссср

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские элиты решили обосновать независимость страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."По сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, правда, за исключением вопроса границ", - говорится в статье.Он подчеркнул, что элиты Украины начали мифологизировать историю."Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Рос­сийской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа", - написал Путин.

https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html

https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html

ссср

украина

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владимир путин, ссср, украина, в мире