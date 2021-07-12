https://ria.ru/20210712/gruziya-1740986555.html
В Тбилиси началась акция протеста
В Тбилиси началась акция протеста - РИА Новости, 12.07.2021
В Тбилиси началась акция протеста
Журналисты, оппозиционеры и их сторонники возобновили акцию в центре Тбилиси с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и его кабмина,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:04
2021-07-12T19:04
2021-07-12T20:52
ираклий гарибашвили
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. Журналисты, оппозиционеры и их сторонники возобновили акцию в центре Тбилиси с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и его кабмина, сообщила РИА Новости участница протеста Теона Зазарашвили."Проспект Руставели вновь перекрыт, на месте патрулирует большое число полицейских", — добавила собеседница агентства.В понедельник днем в парламенте Грузии произошла драка между оппозиционными и провластными депутатами. Первые настаивали, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые со вчерашнего дня требуют отставки Гарибашвили.Утверждается, что именно слова премьера 5 июля о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" представителей ЛГБТ-сообщества привели к агрессии против них. Требование об отставке главы правительства возникло после того, как стало известно, что скончался пострадавший на акции 5 июля оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава.Первоначально его госпитализировали с повреждением глаза, затем выписали. Через несколько дней мужчину нашла дома мертвым его мать. Причины смерти установит экспертиза.В МВД сообщили об аресте четырех человек, подозреваемых в избиении Лашкаравы.
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РИА Новости
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Драка депутатов в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошли стычки между депутатами. В зал заседания ворвались представители оппозиции и митингующие у здания работники телекомпаний. Они требуют, чтобы внутрь пустили всех собравшихся журналистов, которые с воскресенья добиваются отставки премьера Ираклия Гарибашвили.
2021-07-12T19:04
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Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси
Часть центрального проспекта Руставели в Тбилиси перекрыта из-за акции протеста. Участники намерены потребовать отставки премьера после смерти тележурналиста.
2021-07-12T19:04
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PT0M05S
РИА Новости
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видео, ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, в мире
В Тбилиси началась акция протеста
19:04 12.07.2021 (обновлено: 20:52 12.07.2021)
Акция с требованием отставки премьера Грузии возобновилась в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости.
Журналисты, оппозиционеры и их сторонники возобновили акцию в центре Тбилиси
с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили
и его кабмина, сообщила РИА Новости участница протеста Теона Зазарашвили.
"Проспект Руставели вновь перекрыт, на месте патрулирует большое число полицейских", — добавила собеседница агентства.
В понедельник днем в парламенте Грузии
произошла драка между оппозиционными и провластными депутатами. Первые настаивали, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые со вчерашнего дня требуют отставки Гарибашвили.
Утверждается, что именно слова премьера 5 июля о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" представителей ЛГБТ-сообщества привели к агрессии против них.
Требование об отставке главы правительства возникло после того, как стало известно, что скончался пострадавший на акции 5 июля оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава.
Первоначально его госпитализировали с повреждением глаза, затем выписали. Через несколько дней мужчину нашла дома мертвым его мать. Причины смерти установит экспертиза.
В МВД сообщили об аресте четырех человек, подозреваемых в избиении Лашкаравы.