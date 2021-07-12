https://ria.ru/20210712/gruziya-1740850607.html

В Грузии протестующие выдвинули премьеру ультиматум

В Грузии протестующие выдвинули премьеру ультиматум - РИА Новости, 12.07.2021

В Грузии протестующие выдвинули премьеру ультиматум

Собравшиеся в центре Тбилиси журналисты, оппозиционеры и их сторонники пообещали продолжить акции протеста, если премьер-министр Ираклий Гарибашвили не выполнит РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T00:01

2021-07-12T00:01

2021-07-12T01:03

ираклий гарибашвили

мвд грузии

тбилиси

в мире

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ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости. Собравшиеся в центре Тбилиси журналисты, оппозиционеры и их сторонники пообещали продолжить акции протеста, если премьер-министр Ираклий Гарибашвили не выполнит их требование до 11.00 мск понедельника и не уйдет в отставку. Акция транслировалась в прямом эфире всех телекомпаний.Манифестанты собрались в центре города после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы, которого избили на акции против ЛГБТ-сообщества 5 июля.В протестах также участвовали журналисты, которые утверждают, что именно заявление Гарибашвили о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества спровоцировало агрессию.Причины смерти Лашкаравы пока не известны, назначены экспертизы. Оператор получил травмы во время протестов 5 июля, несколько дней он провел в больнице с повреждением глаза, затем его выписали. В МВД сообщили об аресте четырех человек, причастных к избиению.Воскресная акция на проспекте Руставели под названием "Система убивает" завершена. Организаторы оповещают об очередном митинге в Facebook.МВД Грузии оперативно предоставляет информацию журналистам о процессе расследования смерти телеоператора. В последнем заявлении министерство опубликовало запись с уличных камер видеонаблюдения, где видно, как Лашкарава возвращается домой, предварительно, в нетрезвом состоянии. На видеозаписи можно увидеть, как телеоператору трудно удержаться на ногах. Коллеги с телекомпании считают, что МВД пытается убедить людей, что причиной смерти могла быть передозировка наркотиками.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый марш должен был пройти 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они бросали в корреспондентов и операторов оппозиционных телекомпаний палки и бутылки. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили об отмене шествия.

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Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси Часть центрального проспекта Руставели в Тбилиси перекрыта из-за акции протеста. Участники намерены потребовать отставки премьера после смерти тележурналиста. 2021-07-12T00:01 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ираклий гарибашвили, мвд грузии, тбилиси, в мире