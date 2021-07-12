https://ria.ru/20210712/gruziya-1740850607.html
В Грузии протестующие выдвинули премьеру ультиматум
В Грузии протестующие выдвинули премьеру ультиматум - РИА Новости, 12.07.2021
В Грузии протестующие выдвинули премьеру ультиматум
Собравшиеся в центре Тбилиси журналисты, оппозиционеры и их сторонники пообещали продолжить акции протеста, если премьер-министр Ираклий Гарибашвили не выполнит РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T00:01
2021-07-12T00:01
2021-07-12T01:03
ираклий гарибашвили
мвд грузии
тбилиси
в мире
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ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости. Собравшиеся в центре Тбилиси журналисты, оппозиционеры и их сторонники пообещали продолжить акции протеста, если премьер-министр Ираклий Гарибашвили не выполнит их требование до 11.00 мск понедельника и не уйдет в отставку. Акция транслировалась в прямом эфире всех телекомпаний.Манифестанты собрались в центре города после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы, которого избили на акции против ЛГБТ-сообщества 5 июля.В протестах также участвовали журналисты, которые утверждают, что именно заявление Гарибашвили о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества спровоцировало агрессию.Причины смерти Лашкаравы пока не известны, назначены экспертизы. Оператор получил травмы во время протестов 5 июля, несколько дней он провел в больнице с повреждением глаза, затем его выписали. В МВД сообщили об аресте четырех человек, причастных к избиению.Воскресная акция на проспекте Руставели под названием "Система убивает" завершена. Организаторы оповещают об очередном митинге в Facebook.МВД Грузии оперативно предоставляет информацию журналистам о процессе расследования смерти телеоператора. В последнем заявлении министерство опубликовало запись с уличных камер видеонаблюдения, где видно, как Лашкарава возвращается домой, предварительно, в нетрезвом состоянии. На видеозаписи можно увидеть, как телеоператору трудно удержаться на ногах. Коллеги с телекомпании считают, что МВД пытается убедить людей, что причиной смерти могла быть передозировка наркотиками.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый марш должен был пройти 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они бросали в корреспондентов и операторов оппозиционных телекомпаний палки и бутылки. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили об отмене шествия.
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Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси
Часть центрального проспекта Руставели в Тбилиси перекрыта из-за акции протеста. Участники намерены потребовать отставки премьера после смерти тележурналиста.
2021-07-12T00:01
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ираклий гарибашвили, мвд грузии, тбилиси, в мире
В Грузии протестующие выдвинули премьеру ультиматум
00:01 12.07.2021 (обновлено: 01:03 12.07.2021)
В Грузии митингующие пригрозили продолжить протесты, если премьер не уйдет в отставку
ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости.
Собравшиеся в центре Тбилиси
журналисты, оппозиционеры и их сторонники пообещали продолжить акции протеста, если премьер-министр Ираклий Гарибашвили
не выполнит их требование до 11.00 мск понедельника и не уйдет в отставку. Акция транслировалась в прямом эфире всех телекомпаний.
Манифестанты собрались в центре города после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы, которого избили на акции против ЛГБТ-сообщества 5 июля.
В протестах также участвовали журналисты, которые утверждают, что именно заявление Гарибашвили о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества спровоцировало агрессию.
Причины смерти Лашкаравы пока не известны, назначены экспертизы. Оператор получил травмы во время протестов 5 июля, несколько дней он провел в больнице с повреждением глаза, затем его выписали. В МВД сообщили об аресте четырех человек, причастных к избиению.
"Если до 12.00 (11.00 мск. — Прим. ред.) правительство, премьер и глава Службы госбезопасности не уйдут в отставку, протесты продолжатся. Следующий митинг состоится в понедельник в 18.00", — заявил один из выступающих на акции.
Воскресная акция на проспекте Руставели под названием "Система убивает" завершена. Организаторы оповещают об очередном митинге в Facebook.
МВД Грузии
оперативно предоставляет информацию журналистам о процессе расследования смерти телеоператора. В последнем заявлении министерство опубликовало запись с уличных камер видеонаблюдения, где видно, как Лашкарава возвращается домой, предварительно, в нетрезвом состоянии. На видеозаписи можно увидеть, как телеоператору трудно удержаться на ногах. Коллеги с телекомпании считают, что МВД пытается убедить людей, что причиной смерти могла быть передозировка наркотиками.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый марш должен был пройти 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они бросали в корреспондентов и операторов оппозиционных телекомпаний палки и бутылки. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили об отмене шествия.