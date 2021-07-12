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Ученый объяснил покраснение морской воды близ Геленджика
Ученый объяснил покраснение морской воды близ Геленджика - РИА Новости, 12.07.2021
Ученый объяснил покраснение морской воды близ Геленджика
Покраснение моря под Геленджиком, видео с которым появилось в соцсетях, скорее всего, вызвано водорослями, сообщил РИА Новости завкафедрой геоэкологии... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:24
2021-07-12T13:37
россия
геленджик
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Покраснение моря под Геленджиком, видео с которым появилось в соцсетях, скорее всего, вызвано водорослями, сообщил РИА Новости завкафедрой геоэкологии Кубанского государственного университета Сергей Болотин.Одна из пользователей сети Instagram опубликовала в своем аккаунте видеокадры, снятые возле скалы Парус в районе геленджикского села Прасковеевка. На них видно, как вода у самого берега окрашена в красный цвет."Скорее всего, это какие-то водоросли, море их после шторма подняло, это вряд ли химическое загрязнение", - рассказал РИА Новости Болотин.Это явление наблюдается на черноморском побережье Кубани периодически. И власти ранее сообщали, что оно не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья людей.
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россия, геленджик, краснодарский край, происшествия
Ученый объяснил покраснение морской воды близ Геленджика
13:24 12.07.2021 (обновлено: 13:37 12.07.2021)
 
© @doctor.rudyk/Instagram"Красная" вода у побережья Черного моря. Кадр видео
Красная вода у побережья Черного моря. Кадр видео
© @doctor.rudyk/Instagram

Геоэколог полагает, что покраснение моря под Геленджиком, скорее всего, вызвано водорослями

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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Покраснение моря под Геленджиком, видео с которым появилось в соцсетях, скорее всего, вызвано водорослями, сообщил РИА Новости завкафедрой геоэкологии Кубанского государственного университета Сергей Болотин.
Одна из пользователей сети Instagram опубликовала в своем аккаунте видеокадры, снятые возле скалы Парус в районе геленджикского села Прасковеевка. На них видно, как вода у самого берега окрашена в красный цвет.
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"Скорее всего, это какие-то водоросли, море их после шторма подняло, это вряд ли химическое загрязнение", - рассказал РИА Новости Болотин.
Это явление наблюдается на черноморском побережье Кубани периодически. И власти ранее сообщали, что оно не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья людей.
 
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