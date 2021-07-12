https://ria.ru/20210712/gelendzhik-1740913123.html

Ученый объяснил покраснение морской воды близ Геленджика

Ученый объяснил покраснение морской воды близ Геленджика - РИА Новости, 12.07.2021

Ученый объяснил покраснение морской воды близ Геленджика

Покраснение моря под Геленджиком, видео с которым появилось в соцсетях, скорее всего, вызвано водорослями, сообщил РИА Новости завкафедрой геоэкологии... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:24

2021-07-12T13:24

2021-07-12T13:37

россия

геленджик

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Покраснение моря под Геленджиком, видео с которым появилось в соцсетях, скорее всего, вызвано водорослями, сообщил РИА Новости завкафедрой геоэкологии Кубанского государственного университета Сергей Болотин.Одна из пользователей сети Instagram опубликовала в своем аккаунте видеокадры, снятые возле скалы Парус в районе геленджикского села Прасковеевка. На них видно, как вода у самого берега окрашена в красный цвет."Скорее всего, это какие-то водоросли, море их после шторма подняло, это вряд ли химическое загрязнение", - рассказал РИА Новости Болотин.Это явление наблюдается на черноморском побережье Кубани периодически. И власти ранее сообщали, что оно не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья людей.

https://ria.ru/20200204/1564235923.html

россия

геленджик

краснодарский край

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россия, геленджик, краснодарский край, происшествия