https://ria.ru/20210712/gelendzhik-1740913123.html
Ученый объяснил покраснение морской воды близ Геленджика
Ученый объяснил покраснение морской воды близ Геленджика - РИА Новости, 12.07.2021
Ученый объяснил покраснение морской воды близ Геленджика
Покраснение моря под Геленджиком, видео с которым появилось в соцсетях, скорее всего, вызвано водорослями, сообщил РИА Новости завкафедрой геоэкологии... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:24
2021-07-12T13:24
2021-07-12T13:37
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краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Покраснение моря под Геленджиком, видео с которым появилось в соцсетях, скорее всего, вызвано водорослями, сообщил РИА Новости завкафедрой геоэкологии Кубанского государственного университета Сергей Болотин.Одна из пользователей сети Instagram опубликовала в своем аккаунте видеокадры, снятые возле скалы Парус в районе геленджикского села Прасковеевка. На них видно, как вода у самого берега окрашена в красный цвет."Скорее всего, это какие-то водоросли, море их после шторма подняло, это вряд ли химическое загрязнение", - рассказал РИА Новости Болотин.Это явление наблюдается на черноморском побережье Кубани периодически. И власти ранее сообщали, что оно не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья людей.
https://ria.ru/20200204/1564235923.html
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россия, геленджик, краснодарский край, происшествия
Ученый объяснил покраснение морской воды близ Геленджика
13:24 12.07.2021 (обновлено: 13:37 12.07.2021)
Геоэколог полагает, что покраснение моря под Геленджиком, скорее всего, вызвано водорослями