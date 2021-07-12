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Во Франции непривитые медики перестанут получать зарплату
Во Франции непривитые медики перестанут получать зарплату - РИА Новости, 12.07.2021
Во Франции непривитые медики перестанут получать зарплату
Медработники Франции, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 15 сентября больше не смогут работать и получать зарплату, заявил глава минздрава страны... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:58
2021-07-12T22:58
2021-07-12T23:10
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
франция
распространение коронавируса
в мире
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ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Медработники Франции, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 15 сентября больше не смогут работать и получать зарплату, заявил глава минздрава страны Оливье Веран.Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции."С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать, и вам не будут платить", - сказал глава минздрава в эфире телеканала LCI, отвечает на вопрос, о каких именно санкциях идет речь.
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире
Во Франции непривитые медики перестанут получать зарплату
22:58 12.07.2021 (обновлено: 23:10 12.07.2021)
Непривитые французские медики не смогут работать и получать зарплату с 15 сентября