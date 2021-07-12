https://ria.ru/20210712/frantsiya-1741007097.html

Во Франции непривитые медики перестанут получать зарплату

Во Франции непривитые медики перестанут получать зарплату - РИА Новости, 12.07.2021

Во Франции непривитые медики перестанут получать зарплату

Медработники Франции, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 15 сентября больше не смогут работать и получать зарплату, заявил глава минздрава страны... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T22:58

2021-07-12T22:58

2021-07-12T23:10

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

франция

распространение коронавируса

в мире

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ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Медработники Франции, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 15 сентября больше не смогут работать и получать зарплату, заявил глава минздрава страны Оливье Веран.Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции."С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать, и вам не будут платить", - сказал глава минздрава в эфире телеканала LCI, отвечает на вопрос, о каких именно санкциях идет речь.

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире