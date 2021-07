https://ria.ru/20210712/fosfin-1741000991.html

Ученые объяснили появление фосфина в атмосфере Венеры

Ученые объяснили появление фосфина в атмосфере Венеры - РИА Новости, 12.07.2021

Ученые объяснили появление фосфина в атмосфере Венеры

Американские ученые предложили модель абиогенного происхождения фосфинов в атмосфере Венере, согласно которой мантийный фосфор попадает на поверхность планеты в РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T22:00

2021-07-12T22:00

2021-07-12T22:00

наука

венера

космос - риа наука

наса

астрономия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155258/23/1552582352_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bcf452ada525ab223b8b9a855548f1df.png

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американские ученые предложили модель абиогенного происхождения фосфинов в атмосфере Венере, согласно которой мантийный фосфор попадает на поверхность планеты в результате взрывных вулканических извержений, а затем в атмосфере вступает в реакцию с серной кислотой с образованием фосфинов. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Осенью прошлого года ученые обнаружили в атмосфере Венеры незначительные следы фосфина — бесцветного ядовитого газа, который может иметь биологическое происхождение. На Земле его выделяют в процессе жизнедеятельности некоторые бактерии. Исследователи из Корнельского университета предложили модель, которая объясняет присутствие фосфина в атмосфере Венеры геологическими причинами. Еще раз детально проанализировав данные наблюдений наземного субмиллиметрового телескопа Джеймса Клерка Максвелла на вершине Мауна-Кеа на Гавайях и комплекса радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама, авторы пришли к выводу, что причиной проникновения фосфина в верхние слои атмосферы Венеры является вулканизм.Существование на Венере в недавнем геологическом прошлом активного вулканизма подтверждается некоторыми геологическими признаками, присутствующими на радиолокационных изображениях, полученных межпланетным космическим аппаратом НАСА "Магеллан" в 1990-х годах.По мнению исследователей, если в результате взрывных извержений фосфид — форма фосфора, присутствующая в глубокой мантии планеты — вырывался на поверхность, он мог вступить в реакцию серной кислотой атмосферы Венеры с образованием фосфина"Фосфин не говорит нам о биологии Венеры, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора физических наук и заведующего кафедрой астрономии в Корнелле Джонатана Лунина (Jonathan Lunine). — Это говорит нам о геологии. Научные данные указывают на то, что планета имеет активный взрывной вулканизм сегодня или имела его в совсем недавнем прошлом".Ученые отмечают, что в 1978 году орбитальная миссия НАСА Pioneer Venus обнаружила диоксид серы в верхних слоях атмосферы Венеры, что, по их мнению, может быть следствием взрывного вулканизма, аналогичного извержению вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году. В качестве подтверждения авторы ссылаются на данные лабораторных экспериментов и компьютерного моделирования, объясняющие образование фосфина в результате вулканических процессов."Было совершенно неожиданно получить подтверждение взрывного вулканизма на Венере с помощью газообразного фосфина", — говорит второй автор статьи, аспирант Нгок Труонг (Ngoc Truong).Авторы считают, что эпизодические всплески диоксида серы в верхней части облаков Венеры и увеличение плотности дымки, видимой над облаками, согласуются с моделью эпизодического вулканизма, однако для того, чтобы определенно говорить о современной вулканической активности на Венере, нужны наблюдения с помощью космических аппаратов.

https://ria.ru/20200914/venera-1577205647.html

https://ria.ru/20200720/1574608254.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венера, космос - риа наука, наса, астрономия