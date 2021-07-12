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В "Орленке" подвели итоги Всероссийского фестиваля визуальных искусств

В "Орленке" подвели итоги Всероссийского фестиваля визуальных искусств - РИА Новости, 12.07.2021

В "Орленке" подвели итоги Всероссийского фестиваля визуальных искусств

В "Орленке" подвели итоги XXV Всероссийского фестиваля визуальных искусств: гран-при в главной номинации смотра детское жюри присудило приключенческому фильму... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:57

2021-07-12T19:57

2021-07-12T19:57

культура

детский отдых

орленок (детский центр)

краснодарский край

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ВДЦ "ОРЛЕНОК", КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 12 июл – РИА Новости, Карина Ивашко. В "Орленке" подвели итоги XXV Всероссийского фестиваля визуальных искусств: гран-при в главной номинации смотра детское жюри присудило приключенческому фильму "Пальма".Все шесть номинаций оценивали сами орлята под руководством профессионалов. В основном конкурсе фестиваля ("Кинематограф") было представлено 12 картин, снятых российскими режиссерами в 2020-2021 годах. Почти все были отмечены дипломами, а гран-при молодежь отдала фильму Александра Домогарова младшего "Пальма" - про овчарку, ждущую в аэропорту бросившего ее хозяина, мальчика, которому собака становится лучшим другом, и его папу, которому предстоит заслужить доверие и любовь сына.После каждого просмотра члены жюри всех номинаций обсуждали впечатления от увиденного с наставником. Мнения нередко расходились, и задача взрослого заключалась в том, чтобы обозначить свою позицию и объяснить детям, мимо каких достоинств они прошли, и на что следует обращать внимание. Так, например, поэт и сценарист Вадим Жук, возглавлявший номинацию "Анимация. Полный метр", честно сказал ребятам, что не согласен с их мнением.Творческие встречи, которые Жук провел в разных лагерях "Орленка", он также посвятил просвещению – непременно в форме диалога. Спрашивал орлят о том, что они читают, каких поэтов, писателей, композиторов, художников и режиссеров знают, какие произведения любят. И когда звучало то или иное имя, рассказывал истории из их жизни, истории создания их великих творений.В просветительском ключе с орлятами общались не только председатели жюри, но и другие участники фестиваля – актеры, режиссеры, певцы, композиторы и продюсеры. Каждый вечер такие встречи параллельно проходили во всех десяти лагерях "Орленка". И, по мнению наставников, эти знания и опыт, пожалуй, самый ценный итог фестиваля.Помимо конкурсных программ, где также были представлены анимационные и документальные короткометражки, телепередачи, созданные студиями детского творчества, странички лагерей "Орленка" в соцсетях, которые за дни фестиваля открыли и наполнили разнообразным контентом сами орлята – участники новой номинации "Я – блогер", в рамках смотра состоялись показы ряда тематических спецпрограмм: "Кинохиты", "Неизвестные герои Севера", ретроспективы, приуроченные к столетию со дня рождения Юрия Никулина и Сергея Бондарчука.Лейтмотивом же фестиваля стало посвящение Борису Грачевскому, чью жизнь в январе этого года унес ковид. Долгие годы "папа" "Ералаша" возглавлял смотр в "Орленке", был его "мотором" и душой. На фестивале прошел вечер его памяти, демонстрация старых и новых серий детского юмористического журнала, а также спецпоказ сюжетов, которые сняли сами дети – участники отдельного орлятского фестиваля под названием "Страна детства – "Ералаш".

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, детский отдых, орленок (детский центр), краснодарский край