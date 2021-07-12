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Китай обвинил американский эсминец во вторжении в акваторию островов Сиша
Китай обвинил американский эсминец во вторжении в акваторию островов Сиша - РИА Новости, 12.07.2021
Китай обвинил американский эсминец во вторжении в акваторию островов Сиша
Американский ракетный эсминец Benfold вторгся в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:34
2021-07-12T11:53
военно-морские силы сша
китай
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ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Американский ракетный эсминец Benfold вторгся в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.Как говорится в заявлении, корабль без разрешения вошел в акваторию спорных Парасельских островов (китайское название — острова Сиша). Группировка китайских ВМС сопроводила его и сделала предупреждение."Архипелаг Сиша — исконная территория Китая", — подчеркнул Тянь Цзюньли. Действия американского эсминца он назвал бесцеремонным нарушением суверенитета Китая и базовых принципов международного права, а также серьезным подрывом мира и стабильности в регионе. "Факты говорят о том, что США являются чистопробным создателем рисков безопасности в Южно-Китайском море", — сказал представитель командования.Минобороны Китая осудило действия американского эсминца и выразило решительный протест.Китай десятки лет ведет с соседними странами — Вьетнамом, Филиппинами, Брунеем, Малайзией — споры по поводу территориальной принадлежности некоторых островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша, островах Наньша (Спратли) и рифе Хуанъянь (Скарборо). Ситуация часто осложняется из-за прохода там американских военных кораблей. Пекин всякий раз выражает протест, утверждая, что США нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Тем не менее Вашингтон заявлял, что американцы будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576338151.html
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военно-морские силы сша, китай, сша, в мире
Китай обвинил американский эсминец во вторжении в акваторию островов Сиша
08:34 12.07.2021 (обновлено: 11:53 12.07.2021)
 
© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. LewisАмериканский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии
Американский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. Lewis

Китай обвинил американский эсминец Benfold во вторжении в акваторию спорных островов Сиша

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ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Американский ракетный эсминец Benfold вторгся в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.
Как говорится в заявлении, корабль без разрешения вошел в акваторию спорных Парасельских островов (китайское название — острова Сиша). Группировка китайских ВМС сопроводила его и сделала предупреждение.
"Архипелаг Сиша — исконная территория Китая", — подчеркнул Тянь Цзюньли. Действия американского эсминца он назвал бесцеремонным нарушением суверенитета Китая и базовых принципов международного права, а также серьезным подрывом мира и стабильности в регионе.
"Факты говорят о том, что США являются чистопробным создателем рисков безопасности в Южно-Китайском море", — сказал представитель командования.
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Минобороны Китая осудило действия американского эсминца и выразило решительный протест.

"Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно прекратить подобные провокации, контролировать свои военные действия на море, в противном случае вся ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Военные НОАК находятся в боевой готовности и в любой момент готовы решительно отстаивать государственный суверенитет Китая, мир и стабильность в Южно-Китайском море", — говорится в заявлении военного ведомства.

Китай десятки лет ведет с соседними странами — Вьетнамом, Филиппинами, Брунеем, Малайзией — споры по поводу территориальной принадлежности некоторых островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша, островах Наньша (Спратли) и рифе Хуанъянь (Скарборо).
Ситуация часто осложняется из-за прохода там американских военных кораблей. Пекин всякий раз выражает протест, утверждая, что США нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Тем не менее Вашингтон заявлял, что американцы будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
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