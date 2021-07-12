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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс разведгруппы украинских силовиков
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс разведгруппы украинских силовиков - РИА Новости, 12.07.2021
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс разведгруппы украинских силовиков
Разведгруппа украинских силовиков прибыла к линии соприкосновения в Донбассе для совершения провокаций, заявил в понедельник журналистам официальный... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:39
2021-07-12T17:39
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Разведгруппа украинских силовиков прибыла к линии соприкосновения в Донбассе для совершения провокаций, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."По данным нашей разведки, в район населенного пункта Троицкое (под контролем Киева - ред.) отмечено прибытие группы в составе четырех человек от разведывательной роты 59-ой бригады на позиции 10-го батальона (ВС Украины - ред.)", - заявил Филипоненко.Он не исключил в связи с этим провокаций украинских силовиков в районе подконтрольного ЛНР Калиново.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210711/provokatsiya-1740827103.html
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донбасс
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс разведгруппы украинских силовиков
17:39 12.07.2021
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Marian Kushnir

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс разведгруппы украинских силовиков для совершения провокаций

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Разведгруппа украинских силовиков прибыла к линии соприкосновения в Донбассе для совершения провокаций, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"По данным нашей разведки, в район населенного пункта Троицкое (под контролем Киева - ред.) отмечено прибытие группы в составе четырех человек от разведывательной роты 59-ой бригады на позиции 10-го батальона (ВС Украины - ред.)", - заявил Филипоненко.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
 
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