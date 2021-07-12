https://ria.ru/20210712/donbass-1740862835.html
В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки - РИА Новости, 12.07.2021
В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
Украинские силовики в понедельник обстреляли из артиллерии окраины города Горловка, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T07:32
2021-07-12T07:32
2021-07-12T07:32
ситуация в днр и лнр
днр
вооруженный конфликт на востоке украины
иван приходько
донецкая народная республика
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли из артиллерии окраины города Горловка, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил журналистам, что повреждение получило здание школы."В результате обстрела Гольмы повреждено остекление общеобразовательной школы № 77", - сказал Приходько.
https://ria.ru/20210707/donbass-1740339698.html
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ситуация в днр и лнр, днр, вооруженный конфликт на востоке украины, иван приходько, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире
В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
В сообщили, что ВСУ повредили школу при артиллерийском обстреле Горловки