https://ria.ru/20210712/donbass-1740862835.html

В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки

В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки - РИА Новости, 12.07.2021

В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки

Украинские силовики в понедельник обстреляли из артиллерии окраины города Горловка, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T07:32

2021-07-12T07:32

2021-07-12T07:32

ситуация в днр и лнр

днр

вооруженный конфликт на востоке украины

иван приходько

донецкая народная республика

горловка

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли из артиллерии окраины города Горловка, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил журналистам, что повреждение получило здание школы."В результате обстрела Гольмы повреждено остекление общеобразовательной школы № 77", - сказал Приходько.

https://ria.ru/20210707/donbass-1740339698.html

донецкая народная республика

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, днр, вооруженный конфликт на востоке украины, иван приходько, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире