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В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки - РИА Новости, 12.07.2021
В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
Украинские силовики в понедельник обстреляли из артиллерии окраины города Горловка, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T07:32
2021-07-12T07:32
ситуация в днр и лнр
днр
вооруженный конфликт на востоке украины
иван приходько
донецкая народная республика
горловка
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли из артиллерии окраины города Горловка, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил журналистам, что повреждение получило здание школы."В результате обстрела Гольмы повреждено остекление общеобразовательной школы № 77", - сказал Приходько.
https://ria.ru/20210707/donbass-1740339698.html
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ситуация в днр и лнр, днр, вооруженный конфликт на востоке украины, иван приходько, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире
В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
07:32 12.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В сообщили, что ВСУ повредили школу при артиллерийском обстреле Горловки

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли из артиллерии окраины города Горловка, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 5:05 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка Гольмовский (окраина Горловки – ред.). Выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сказал представитель республики в СЦКК.
Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил журналистам, что повреждение получило здание школы.
"В результате обстрела Гольмы повреждено остекление общеобразовательной школы № 77", - сказал Приходько.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 19:54
В ДНР считают, что Киев готовится отгородиться от Донбасса
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВ мире
 
 
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