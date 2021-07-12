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Российские дипломаты посетили Сапегу и Дудникова
Российские дипломаты посетили Сапегу и Дудникова - РИА Новости, 12.07.2021
Российские дипломаты посетили Сапегу и Дудникова
Российские дипломаты посетили арестованных в Белоруссии граждан РФ Софью Сапегу и Егора Дудникова, жалоб на условия содержания и здоровье от них нет, сообщил... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:41
2021-07-12T19:49
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Российские дипломаты посетили арестованных в Белоруссии граждан РФ Софью Сапегу и Егора Дудникова, жалоб на условия содержания и здоровье от них нет, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев."Сотрудники посольства 2 и 9 июля посетили задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку России Софью Сапегу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым. Как и раньше, жалоб на условия содержания в целом и состояние здоровья от наших граждан не поступило", - сообщил Маскалев.Кроме того, как рассказал пресс-секретарь, в понедельник сотрудники посольства встретились с еще одним россиянином - Дмитрием Поповым. Он был задержан белорусским СК в июне 2020 года в связи с обвинениями в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок."Работа на этом направлении ведется на постоянной основе. Все инциденты и подобные ситуации с российскими гражданами находятся на контроле. Хотел бы обратить внимание, что на прошлой неделе, помимо указанных лиц, консулы посещали еще двух соотечественников, задержанных по другим, абсолютно не связанным между собой, статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь", - сказал Маскалев.Он также добавил, что с российскими гражданами работают адвокаты, с которыми дипмиссия находится в непосредственном контакте, как и с их родственниками.Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Она находится в Белоруссии под домашним арестом. Сапега была задержана 23 мая вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Впоследствии сообщение о минировании не подтвердилось.Дудников, по данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", был задержан в Минске 5 мая. Согласно информации центра, россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.По данным адвоката Дудникова, уголовное дело в отношении него возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, он находится в минском СИЗО. По данным адвоката, переводить под домашний арест Дудникова следователь отказался.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738922056.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Российские дипломаты посетили Сапегу и Дудникова
19:41 12.07.2021 (обновлено: 19:49 12.07.2021)
 
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В посольство России в Минске бросили бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Михаил Рудаков
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Российские дипломаты посетили арестованных в Белоруссии Сапегу и Дудникова

Читать ria.ru в
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Российские дипломаты посетили арестованных в Белоруссии граждан РФ Софью Сапегу и Егора Дудникова, жалоб на условия содержания и здоровье от них нет, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.
"Сотрудники посольства 2 и 9 июля посетили задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку России Софью Сапегу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым. Как и раньше, жалоб на условия содержания в целом и состояние здоровья от наших граждан не поступило", - сообщил Маскалев.
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Кроме того, как рассказал пресс-секретарь, в понедельник сотрудники посольства встретились с еще одним россиянином - Дмитрием Поповым. Он был задержан белорусским СК в июне 2020 года в связи с обвинениями в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
"Работа на этом направлении ведется на постоянной основе. Все инциденты и подобные ситуации с российскими гражданами находятся на контроле. Хотел бы обратить внимание, что на прошлой неделе, помимо указанных лиц, консулы посещали еще двух соотечественников, задержанных по другим, абсолютно не связанным между собой, статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь", - сказал Маскалев.
Он также добавил, что с российскими гражданами работают адвокаты, с которыми дипмиссия находится в непосредственном контакте, как и с их родственниками.
Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Она находится в Белоруссии под домашним арестом. Сапега была задержана 23 мая вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Впоследствии сообщение о минировании не подтвердилось.
Дудников, по данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", был задержан в Минске 5 мая. Согласно информации центра, россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.
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По данным адвоката Дудникова, уголовное дело в отношении него возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, он находится в минском СИЗО. По данным адвоката, переводить под домашний арест Дудникова следователь отказался.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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