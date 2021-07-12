https://ria.ru/20210712/deti-1740880127.html

Кузнецова рассказала о судьбе детей, брошенных отцом в Шереметьево

Кузнецова рассказала о судьбе детей, брошенных отцом в Шереметьево - РИА Новости, 12.07.2021

Кузнецова рассказала о судьбе детей, брошенных отцом в Шереметьево

Два мальчика из Хабаровского края, брошенные отцом в московском аэропорту Шереметьево, живут хорошо с матерью, у них появилась сестра, рассказала журналистам в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:38

2021-07-12T10:38

2021-07-12T10:38

россия

анна кузнецова

москва

комсомольск-на-амуре

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Два мальчика из Хабаровского края, брошенные отцом в московском аэропорту Шереметьево, живут хорошо с матерью, у них появилась сестра, рассказала журналистам в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.В январе 2020 года 41-летний мужчина - житель Комсомольска-на-Амуре - оставил своих двух сыновей 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево с запиской в рюкзаке, что он якобы находится в сложной жизненной ситуации и не может заботиться о детях. Перед отлетом в Москву он с помощью мобильного приложения попытался похитить у знакомой 100 тысяч рублей. Как заявляла мать детей, муж ее бил и запрещал видеться с сыновьями. На мужчину было заведено уголовное дело сразу по двум статьям: оставление в опасности и кража. Суд назначил ему наказание в виде одного года и трех месяцев колонии общего режима."Чисто по-человечески была очень рада увидеть и услышать про ребят, которые были тогда оставлены в аэропорту. Сегодня они проживают на территории вместе с мамой, у них родилась уже сестренка. И старший оказался почти отличником - одна четверка только у него. Хотя мы все переживали, сколько времени, сколько тревог было. Везли из одного региона, из Москвы, в Хабаровский край. Непонятно было, что с семейным устройством и какие тревоги еще их ждали, но смогли взять на контроль", - сообщила Кузнецова."Сегодня есть некоторые вопросы у мамы, мы постарались их решить, буквально сразу же в ручном режиме", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20210705/deti-1739895158.html

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комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, москва, комсомольск-на-амуре, шереметьево (аэропорт), происшествия