Кузнецова рассказала о судьбе детей, брошенных отцом в Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Омбудсмен Кузнецова рассказала о судьбе детей, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево
ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Два мальчика из Хабаровского края, брошенные отцом в московском аэропорту Шереметьево, живут хорошо с матерью, у них появилась сестра, рассказала журналистам в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
В январе 2020 года 41-летний мужчина - житель Комсомольска-на-Амуре - оставил своих двух сыновей 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево с запиской в рюкзаке, что он якобы находится в сложной жизненной ситуации и не может заботиться о детях. Перед отлетом в Москву он с помощью мобильного приложения попытался похитить у знакомой 100 тысяч рублей. Как заявляла мать детей, муж ее бил и запрещал видеться с сыновьями. На мужчину было заведено уголовное дело сразу по двум статьям: оставление в опасности и кража. Суд назначил ему наказание в виде одного года и трех месяцев колонии общего режима.
"Чисто по-человечески была очень рада увидеть и услышать про ребят, которые были тогда оставлены в аэропорту. Сегодня они проживают на территории вместе с мамой, у них родилась уже сестренка. И старший оказался почти отличником - одна четверка только у него. Хотя мы все переживали, сколько времени, сколько тревог было. Везли из одного региона, из Москвы, в Хабаровский край. Непонятно было, что с семейным устройством и какие тревоги еще их ждали, но смогли взять на контроль", - сообщила Кузнецова.
"Сегодня есть некоторые вопросы у мамы, мы постарались их решить, буквально сразу же в ручном режиме", - добавила омбудсмен.