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Кузнецова рассказала о судьбе детей, брошенных отцом в Шереметьево
Кузнецова рассказала о судьбе детей, брошенных отцом в Шереметьево - РИА Новости, 12.07.2021
Кузнецова рассказала о судьбе детей, брошенных отцом в Шереметьево
Два мальчика из Хабаровского края, брошенные отцом в московском аэропорту Шереметьево, живут хорошо с матерью, у них появилась сестра, рассказала журналистам в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:38
2021-07-12T10:38
россия
анна кузнецова
москва
комсомольск-на-амуре
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Два мальчика из Хабаровского края, брошенные отцом в московском аэропорту Шереметьево, живут хорошо с матерью, у них появилась сестра, рассказала журналистам в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.В январе 2020 года 41-летний мужчина - житель Комсомольска-на-Амуре - оставил своих двух сыновей 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево с запиской в рюкзаке, что он якобы находится в сложной жизненной ситуации и не может заботиться о детях. Перед отлетом в Москву он с помощью мобильного приложения попытался похитить у знакомой 100 тысяч рублей. Как заявляла мать детей, муж ее бил и запрещал видеться с сыновьями. На мужчину было заведено уголовное дело сразу по двум статьям: оставление в опасности и кража. Суд назначил ему наказание в виде одного года и трех месяцев колонии общего режима."Чисто по-человечески была очень рада увидеть и услышать про ребят, которые были тогда оставлены в аэропорту. Сегодня они проживают на территории вместе с мамой, у них родилась уже сестренка. И старший оказался почти отличником - одна четверка только у него. Хотя мы все переживали, сколько времени, сколько тревог было. Везли из одного региона, из Москвы, в Хабаровский край. Непонятно было, что с семейным устройством и какие тревоги еще их ждали, но смогли взять на контроль", - сообщила Кузнецова."Сегодня есть некоторые вопросы у мамы, мы постарались их решить, буквально сразу же в ручном режиме", - добавила омбудсмен.
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россия, анна кузнецова, москва, комсомольск-на-амуре, шереметьево (аэропорт), происшествия
Кузнецова рассказала о судьбе детей, брошенных отцом в Шереметьево
10:38 12.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Омбудсмен Кузнецова рассказала о судьбе детей, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Два мальчика из Хабаровского края, брошенные отцом в московском аэропорту Шереметьево, живут хорошо с матерью, у них появилась сестра, рассказала журналистам в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
В январе 2020 года 41-летний мужчина - житель Комсомольска-на-Амуре - оставил своих двух сыновей 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево с запиской в рюкзаке, что он якобы находится в сложной жизненной ситуации и не может заботиться о детях. Перед отлетом в Москву он с помощью мобильного приложения попытался похитить у знакомой 100 тысяч рублей. Как заявляла мать детей, муж ее бил и запрещал видеться с сыновьями. На мужчину было заведено уголовное дело сразу по двум статьям: оставление в опасности и кража. Суд назначил ему наказание в виде одного года и трех месяцев колонии общего режима.
"Чисто по-человечески была очень рада увидеть и услышать про ребят, которые были тогда оставлены в аэропорту. Сегодня они проживают на территории вместе с мамой, у них родилась уже сестренка. И старший оказался почти отличником - одна четверка только у него. Хотя мы все переживали, сколько времени, сколько тревог было. Везли из одного региона, из Москвы, в Хабаровский край. Непонятно было, что с семейным устройством и какие тревоги еще их ждали, но смогли взять на контроль", - сообщила Кузнецова.
"Сегодня есть некоторые вопросы у мамы, мы постарались их решить, буквально сразу же в ручном режиме", - добавила омбудсмен.
Парк Левобережный в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:06
Названы самые безопасные регионы для проживания детей
 
РоссияАнна КузнецоваМоскваКомсомольск-на-АмуреШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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