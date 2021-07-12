https://ria.ru/20210712/covid-19-1740964685.html
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 200
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 200 - РИА Новости, 12.07.2021
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 200
Один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за последние сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 200, сообщает региональный... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:22
2021-07-12T17:22
2021-07-12T19:22
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распространение коронавируса
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НАЛЬЧИК, 12 июл - РИА Новости. Один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за последние сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 200, сообщает региональный оперативный штаб."За сутки скончался один пациент с COVID-19, всего умерших в республике - 200", - говорится в сообщении.По информации штаба, за сутки в республике выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 16 614 человек. Выздоровел 15 851 человек.Всего в регионе сейчас госпитализированы 230 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 109, из них 24 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая 13 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
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коронавирус covid-19, россия, республика ингушетия, коронавирус в россии, здоровье - общество
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 200
17:22 12.07.2021 (обновлено: 19:22 12.07.2021)
В Ингушетии число умерших пациентов с коронавирусом возросло до 200 человек
НАЛЬЧИК, 12 июл - РИА Новости. Один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за последние сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 200, сообщает региональный оперативный штаб.
"За сутки скончался один пациент с COVID-19, всего умерших в республике - 200", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в республике выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 16 614 человек. Выздоровел 15 851 человек.
Всего в регионе сейчас госпитализированы 230 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 109, из них 24 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая 13 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.