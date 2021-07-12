https://ria.ru/20210712/covid-19-1740964685.html

В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 200

В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 200 - РИА Новости, 12.07.2021

В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 200

Один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за последние сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 200, сообщает региональный... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:22

2021-07-12T17:22

2021-07-12T19:22

коронавирус covid-19

россия

республика ингушетия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

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НАЛЬЧИК, 12 июл - РИА Новости. Один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за последние сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 200, сообщает региональный оперативный штаб."За сутки скончался один пациент с COVID-19, всего умерших в республике - 200", - говорится в сообщении.По информации штаба, за сутки в республике выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 16 614 человек. Выздоровел 15 851 человек.Всего в регионе сейчас госпитализированы 230 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 109, из них 24 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая 13 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

https://ria.ru/20210711/obnulenie-1740766013.html

россия

республика ингушетия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, республика ингушетия, коронавирус в россии, здоровье - общество