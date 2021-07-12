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Шоубиз
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В адрес мужа Бородиной начали поступать угрозы
В адрес мужа Бородиной начали поступать угрозы - РИА Новости, 12.07.2021
В адрес мужа Бородиной начали поступать угрозы
В адрес мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова поступают угрозы. Об этом "СтарХиту" рассказал инсайдер. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:00
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шоубиз
развод
сергей жорин
ксения бородина
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В адрес мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова поступают угрозы. Об этом "СтарХиту" рассказал инсайдер.По данным сайта, супругам назначали беседу на 19 июля. После им будет дано время на примирение. Омаров уже обратился к адвокату Сергею Жорину. "Имущественная составляющая интересует Курбана в последнюю очередь, самое главное для него — это общение с детьми и участие в их воспитании. Чем он сейчас и занимается", — уверят Жорин.Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в июле 2015. В декабре того же года у них родилась дочь Теона. Информация об их расставании появилась в прессе в июне 2021.
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развод, сергей жорин, ксения бородина

В адрес мужа Бородиной начали поступать угрозы

13:00 12.07.2021 (обновлено: 13:02 12.07.2021)
 
© Фото : @borodyliaФотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : @borodylia
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В адрес мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова поступают угрозы. Об этом "СтарХиту" рассказал инсайдер.
"Насколько мне известно, Курбану поступают угрозы: мол, если соберешься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена, выставят в максимально плохом свете. А если говорить об имуществе, то делить-то там есть чего. Да, безусловно, Ксюша известная и востребованная, много зарабатывает, но и Курбан немало вложил в семью", — "СтарХит" приводит слова своего источника.
По данным сайта, супругам назначали беседу на 19 июля. После им будет дано время на примирение.
Омаров уже обратился к адвокату Сергею Жорину.
"Имущественная составляющая интересует Курбана в последнюю очередь, самое главное для него — это общение с детьми и участие в их воспитании. Чем он сейчас и занимается", — уверят Жорин.
Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в июле 2015. В декабре того же года у них родилась дочь Теона. Информация об их расставании появилась в прессе в июне 2021.
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