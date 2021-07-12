https://ria.ru/20210712/borodina-1740905773.html

В адрес мужа Бородиной начали поступать угрозы

В адрес мужа Бородиной начали поступать угрозы - РИА Новости, 12.07.2021

В адрес мужа Бородиной начали поступать угрозы

В адрес мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова поступают угрозы. Об этом "СтарХиту" рассказал инсайдер. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:00

2021-07-12T13:00

2021-07-12T13:02

шоубиз

развод

сергей жорин

ксения бородина

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В адрес мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова поступают угрозы. Об этом "СтарХиту" рассказал инсайдер.По данным сайта, супругам назначали беседу на 19 июля. После им будет дано время на примирение. Омаров уже обратился к адвокату Сергею Жорину. "Имущественная составляющая интересует Курбана в последнюю очередь, самое главное для него — это общение с детьми и участие в их воспитании. Чем он сейчас и занимается", — уверят Жорин.Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в июле 2015. В декабре того же года у них родилась дочь Теона. Информация об их расставании появилась в прессе в июне 2021.

https://ria.ru/20210524/borodina-1733655373.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, сергей жорин, ксения бородина