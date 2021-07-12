https://ria.ru/20210712/bolgariya-1740948838.html

В ОБСЕ прокомментировали ход выборов в Болгарии

В ОБСЕ прокомментировали ход выборов в Болгарии - РИА Новости, 12.07.2021

В ОБСЕ прокомментировали ход выборов в Болгарии

Выборы в Болгарии были конкурентными, основные свободы в целом соблюдались, заявил в понедельник специальный координатор и руководитель наблюдательной миссии... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:07

2021-07-12T16:07

2021-07-12T16:07

артур герасимов

обсе

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596699507_0:145:3135:1908_1920x0_80_0_0_9b7379aabacd569bb6a62ef4a704d4d4.jpg

ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Выборы в Болгарии были конкурентными, основные свободы в целом соблюдались, заявил в понедельник специальный координатор и руководитель наблюдательной миссии ОБСЕ Артур Герасимов.В наблюдательной миссии участвовали около 20 парламентариев и сотрудников ОБСЕ из десяти стран."Выборы были конкурентными, при этом основные свободы в целом соблюдались. В предвыборной среде преобладали взаимные обвинения в коррупции со стороны бывшей правящей партии и временного правительства", - заявил Герасимов на пресс-конференции.Он подчеркнул, что выборы прошли на фоне стойкого общественного недоверия к политическому истеблишменту, в основном из-за широко распространенных обвинений в коррупции и неудачной попытки сформировать правительство после выборов в апреле.По словам Герасимова, выборы прошли в соответствии с адекватной правовой базой, которая была существенно пересмотрена незадолго до выборов, что усложнило подготовку к голосованию.Партия "Есть такой народ" с небольшим перевесом снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии, следует из данных ЦИК страны после обработки 98,92% протоколов с избирательных участков.

https://ria.ru/20210711/vybory-1740585932.html

https://ria.ru/20210618/bolgary-1737585831.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артур герасимов, обсе, болгария, в мире