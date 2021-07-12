https://ria.ru/20210712/bolgariya-1740948838.html
В ОБСЕ прокомментировали ход выборов в Болгарии
В ОБСЕ прокомментировали ход выборов в Болгарии - РИА Новости, 12.07.2021
В ОБСЕ прокомментировали ход выборов в Болгарии
Выборы в Болгарии были конкурентными, основные свободы в целом соблюдались, заявил в понедельник специальный координатор и руководитель наблюдательной миссии... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:07
2021-07-12T16:07
2021-07-12T16:07
артур герасимов
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ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Выборы в Болгарии были конкурентными, основные свободы в целом соблюдались, заявил в понедельник специальный координатор и руководитель наблюдательной миссии ОБСЕ Артур Герасимов.В наблюдательной миссии участвовали около 20 парламентариев и сотрудников ОБСЕ из десяти стран."Выборы были конкурентными, при этом основные свободы в целом соблюдались. В предвыборной среде преобладали взаимные обвинения в коррупции со стороны бывшей правящей партии и временного правительства", - заявил Герасимов на пресс-конференции.Он подчеркнул, что выборы прошли на фоне стойкого общественного недоверия к политическому истеблишменту, в основном из-за широко распространенных обвинений в коррупции и неудачной попытки сформировать правительство после выборов в апреле.По словам Герасимова, выборы прошли в соответствии с адекватной правовой базой, которая была существенно пересмотрена незадолго до выборов, что усложнило подготовку к голосованию.Партия "Есть такой народ" с небольшим перевесом снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии, следует из данных ЦИК страны после обработки 98,92% протоколов с избирательных участков.
https://ria.ru/20210711/vybory-1740585932.html
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артур герасимов, обсе, болгария, в мире
В ОБСЕ прокомментировали ход выборов в Болгарии
Наблюдатели ОБСЕ прокомментировали ход выборов в Болгарии
ВЕНА, 12 июл - РИА Новости.
Выборы в Болгарии
были конкурентными, основные свободы в целом соблюдались, заявил в понедельник специальный координатор и руководитель наблюдательной миссии ОБСЕ Артур Герасимов
.
В наблюдательной миссии участвовали около 20 парламентариев и сотрудников ОБСЕ из десяти стран.
"Выборы были конкурентными, при этом основные свободы в целом соблюдались. В предвыборной среде преобладали взаимные обвинения в коррупции со стороны бывшей правящей партии и временного правительства", - заявил Герасимов на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что выборы прошли на фоне стойкого общественного недоверия к политическому истеблишменту, в основном из-за широко распространенных обвинений в коррупции и неудачной попытки сформировать правительство после выборов в апреле.
По словам Герасимова, выборы прошли в соответствии с адекватной правовой базой, которая была существенно пересмотрена незадолго до выборов, что усложнило подготовку к голосованию.
Партия "Есть такой народ" с небольшим перевесом снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии, следует из данных ЦИК страны после обработки 98,92% протоколов с избирательных участков.