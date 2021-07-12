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Партия "Есть такой народ" лидирует на выборах в Болгарии
Партия "Есть такой народ" лидирует на выборах в Болгарии - РИА Новости, 12.07.2021
Партия "Есть такой народ" лидирует на выборах в Болгарии
Партия "Есть такой народ" с небольшим перевесом снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии, следует из данных ЦИК страны после обработки... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:34
2021-07-12T14:57
досрочные выборы в болгарии
болгария
политика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Партия "Есть такой народ" с небольшим перевесом снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии, следует из данных ЦИК страны после обработки 98,92% протоколов с избирательных участков.По последним данным, "Есть такой народ" получает 23,91% голосов, а у лидировавшей ранее правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) теперь 23,69%.Как ранее заявил лидер "Есть такой народ" Слави Трифонов, партия попытается сформировать самостоятельное правительство, не вступая в коалиции с другими политическими силами.Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - БСП с 15,01%. Кроме того, в парламент прошли "Демократическая Болгария" (9,45%), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.Болгария - парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.
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досрочные выборы в болгарии, болгария, политика
Партия "Есть такой народ" лидирует на выборах в Болгарии
14:34 12.07.2021 (обновлено: 14:57 12.07.2021)
 
© AP Photo / Visar KryeziuЖенщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии
Женщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Visar Kryeziu

Партия "Есть такой народ" снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии.

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Партия "Есть такой народ" с небольшим перевесом снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии, следует из данных ЦИК страны после обработки 98,92% протоколов с избирательных участков.
По последним данным, "Есть такой народ" получает 23,91% голосов, а у лидировавшей ранее правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) теперь 23,69%.
Как ранее заявил лидер "Есть такой народ" Слави Трифонов, партия попытается сформировать самостоятельное правительство, не вступая в коалиции с другими политическими силами.
Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - БСП с 15,01%. Кроме того, в парламент прошли "Демократическая Болгария" (9,45%), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.
Болгария - парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.
 
Досрочные выборы в БолгарииБолгарияПолитика
 
 
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