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Партия "Есть такой народ" лидирует на выборах в Болгарии

Партия "Есть такой народ" лидирует на выборах в Болгарии - РИА Новости, 12.07.2021

Партия "Есть такой народ" лидирует на выборах в Болгарии

Партия "Есть такой народ" с небольшим перевесом снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии, следует из данных ЦИК страны после обработки... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:34

2021-07-12T14:34

2021-07-12T14:57

досрочные выборы в болгарии

болгария

политика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Партия "Есть такой народ" с небольшим перевесом снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии, следует из данных ЦИК страны после обработки 98,92% протоколов с избирательных участков.По последним данным, "Есть такой народ" получает 23,91% голосов, а у лидировавшей ранее правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) теперь 23,69%.Как ранее заявил лидер "Есть такой народ" Слави Трифонов, партия попытается сформировать самостоятельное правительство, не вступая в коалиции с другими политическими силами.Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - БСП с 15,01%. Кроме того, в парламент прошли "Демократическая Болгария" (9,45%), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.Болгария - парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.

болгария

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досрочные выборы в болгарии, болгария, политика