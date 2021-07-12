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Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах
Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах - РИА Новости, 12.07.2021
Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах
Правящая партия ГЕРБ снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии с 23,94%, сообщил ЦИК после обработки 76,5% протоколов с избирательных... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T05:44
2021-07-12T05:44
2021-07-12T06:45
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правящая партия ГЕРБ снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии с 23,94%, сообщил ЦИК после обработки 76,5% протоколов с избирательных участков.Партия "Есть такой народ", которая до этого занимала первое место, отстает с отрывом меньше чем в 1% - у нее 23,59% голосов.Далее также с небольшим отрывом друг от друга идут Болгарская социалистическая партия (БСП) с 13,74% и "Демократическая Болгария" - 12,7%. Пятое место занимает партия "Движение за права и свободы" с 10,33% голосов. Позиция партии "Поднимайся! Мафию долой!" почти не изменилась: с 5,51% показатель поддержки избирателей сократился до 5,08%.Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила правящая тогда партия ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия шоумена Слави Трифонова "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - Болгарская социалистическая партия (БСП) - 15,01%. Кроме того, в парламент прошли партия "Демократическая Болгария" (9,45% голосов), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.Болгария — парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.
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досрочные выборы в болгарии, болгария, в мире
Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах
05:44 12.07.2021 (обновлено: 06:45 12.07.2021)
Правящая партия вернула лидерство на выборах в Болгарии после подсчетов 67,2% голосов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Правящая партия ГЕРБ снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии
с 23,94%, сообщил ЦИК после обработки 76,5% протоколов с избирательных участков.
Партия "Есть такой народ", которая до этого занимала первое место, отстает с отрывом меньше чем в 1% - у нее 23,59% голосов.
Далее также с небольшим отрывом друг от друга идут Болгарская социалистическая партия (БСП) с 13,74% и "Демократическая Болгария" - 12,7%. Пятое место занимает партия "Движение за права и свободы" с 10,33% голосов. Позиция партии "Поднимайся! Мафию долой!" почти не изменилась: с 5,51% показатель поддержки избирателей сократился до 5,08%.
Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила правящая тогда партия ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия шоумена Слави Трифонова "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - Болгарская социалистическая партия (БСП) - 15,01%. Кроме того, в парламент прошли партия "Демократическая Болгария" (9,45% голосов), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.
Болгария — парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.