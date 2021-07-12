https://ria.ru/20210712/bolgariya-1740860805.html

Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах

Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах - РИА Новости, 12.07.2021

Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах

Правящая партия ГЕРБ снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии с 23,94%, сообщил ЦИК после обработки 76,5% протоколов с избирательных... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T05:44

2021-07-12T05:44

2021-07-12T06:45

досрочные выборы в болгарии

болгария

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правящая партия ГЕРБ снова лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии с 23,94%, сообщил ЦИК после обработки 76,5% протоколов с избирательных участков.Партия "Есть такой народ", которая до этого занимала первое место, отстает с отрывом меньше чем в 1% - у нее 23,59% голосов.Далее также с небольшим отрывом друг от друга идут Болгарская социалистическая партия (БСП) с 13,74% и "Демократическая Болгария" - 12,7%. Пятое место занимает партия "Движение за права и свободы" с 10,33% голосов. Позиция партии "Поднимайся! Мафию долой!" почти не изменилась: с 5,51% показатель поддержки избирателей сократился до 5,08%.Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила правящая тогда партия ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия шоумена Слави Трифонова "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - Болгарская социалистическая партия (БСП) - 15,01%. Кроме того, в парламент прошли партия "Демократическая Болгария" (9,45% голосов), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.Болгария — парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.

https://ria.ru/20210711/vybory-1740585932.html

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досрочные выборы в болгарии, болгария, в мире