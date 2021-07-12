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Партия "Есть такой народ" лидирует на парламентских выборах в Болгарии
Партия "Есть такой народ" лидирует на парламентских выборах в Болгарии - РИА Новости, 12.07.2021
Партия "Есть такой народ" лидирует на парламентских выборах в Болгарии
Партия "Есть такой народ" лидирует на досрочных парламентских выборах Болгарии с 25,99%, сообщил ЦИК после обработки 21,6% протоколов с избирательных участков. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T02:15
2021-07-12T02:18
досрочные выборы в болгарии
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Партия "Есть такой народ" лидирует на досрочных парламентских выборах Болгарии с 25,99%, сообщил ЦИК после обработки 21,6% протоколов с избирательных участков.В воскресенье в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (совпадает с мск) и закрылись в 20.00. В выборах приняли участие 15 партий и восемь коалиций, на 240 депутатских мест претендуют 6048 кандидатов.Согласно ЦИК, у партии "Есть такой народ" 25,99% голосов. За ней следует правящая партия ГЕРБ с 24,14%. Болгарская социалистическая партия (БСП) на третьем месте с 13,95%. У партии "Демократическая Болгария" - 13,13%. Пятое и шестое место занимают "Движение за права и свободы" (5,82%), "Поднимайся! Мафию долой!" (5,51%)Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила правящая тогда партия ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия шоумена Слави Трифонова "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - Болгарская социалистическая партия (БСП) - 15,01%. Кроме того, в парламент прошли партия "Демократическая Болгария" (9,45% голосов), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.Болгария — парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.
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досрочные выборы в болгарии, болгария, в мире
Партия "Есть такой народ" лидирует на парламентских выборах в Болгарии
02:15 12.07.2021 (обновлено: 02:18 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Болгарии
Парламентские выборы в Болгарии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Партия "Есть такой народ" лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Партия "Есть такой народ" лидирует на досрочных парламентских выборах Болгарии с 25,99%, сообщил ЦИК после обработки 21,6% протоколов с избирательных участков.
В воскресенье в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (совпадает с мск) и закрылись в 20.00. В выборах приняли участие 15 партий и восемь коалиций, на 240 депутатских мест претендуют 6048 кандидатов.
Женщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 01:19
Процедура выборов парламента Болгарии
Согласно ЦИК, у партии "Есть такой народ" 25,99% голосов. За ней следует правящая партия ГЕРБ с 24,14%. Болгарская социалистическая партия (БСП) на третьем месте с 13,95%. У партии "Демократическая Болгария" - 13,13%. Пятое и шестое место занимают "Движение за права и свободы" (5,82%), "Поднимайся! Мафию долой!" (5,51%)
Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила правящая тогда партия ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия шоумена Слави Трифонова "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - Болгарская социалистическая партия (БСП) - 15,01%. Кроме того, в парламент прошли партия "Демократическая Болгария" (9,45% голосов), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.
Болгария — парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.
 
Досрочные выборы в БолгарииБолгарияВ мире
 
 
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