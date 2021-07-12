https://ria.ru/20210712/bolgariya-1740857644.html

Партия "Есть такой народ" лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Партия "Есть такой народ" лидирует на парламентских выборах в Болгарии - РИА Новости, 12.07.2021

Партия "Есть такой народ" лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Партия "Есть такой народ" лидирует на досрочных парламентских выборах Болгарии с 25,99%, сообщил ЦИК после обработки 21,6% протоколов с избирательных участков. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T02:15

2021-07-12T02:15

2021-07-12T02:18

досрочные выборы в болгарии

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Партия "Есть такой народ" лидирует на досрочных парламентских выборах Болгарии с 25,99%, сообщил ЦИК после обработки 21,6% протоколов с избирательных участков.В воскресенье в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (совпадает с мск) и закрылись в 20.00. В выборах приняли участие 15 партий и восемь коалиций, на 240 депутатских мест претендуют 6048 кандидатов.Согласно ЦИК, у партии "Есть такой народ" 25,99% голосов. За ней следует правящая партия ГЕРБ с 24,14%. Болгарская социалистическая партия (БСП) на третьем месте с 13,95%. У партии "Демократическая Болгария" - 13,13%. Пятое и шестое место занимают "Движение за права и свободы" (5,82%), "Поднимайся! Мафию долой!" (5,51%)Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила правящая тогда партия ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия шоумена Слави Трифонова "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - Болгарская социалистическая партия (БСП) - 15,01%. Кроме того, в парламент прошли партия "Демократическая Болгария" (9,45% голосов), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.Болгария — парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.

https://ria.ru/20210711/vybory-1740585932.html

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досрочные выборы в болгарии, болгария, в мире