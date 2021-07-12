https://ria.ru/20210712/biznes-1740948115.html
Титов на встрече с Путиным оценил меры поддержки бизнеса в 2020 году
Титов на встрече с Путиным оценил меры поддержки бизнеса в 2020 году - РИА Новости, 12.07.2021
Титов на встрече с Путиным оценил меры поддержки бизнеса в 2020 году
Меры поддержки бизнеса в 2020 году были эффективны, при этом самой востребованной мерой среди предпринимателей стал двухпроцентный кредит под сохранение... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:04
2021-07-12T16:04
2021-07-12T16:04
коронавирус в россии
борис титов
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Меры поддержки бизнеса в 2020 году были эффективны, при этом самой востребованной мерой среди предпринимателей стал двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным."По тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя... Очень эффективная мера была – это двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест. Он больше всех был востребован", - сказал бизнес-омбудсмен.Титов отметил, что бизнесу в качестве кредитов была предоставлена "не одна сотня миллиардов рублей", при этом наибольшая часть не была возвращена, так как предприятия сохранили занятость, и с них была снята обязанность возврата денег. "Хотелось бы думать, что если вдруг будут какие-то сложности сейчас опять, чтобы продлить эту меру или сделать второй этап – эту меру реализовать", - добавил он.Омбудсмен также заявил, что третий и четвертый кварталы 2020 года были успешными для бизнеса в плане восстановления, но в первом квартале текущего года ситуация ухудшилась."Был отложенный спрос, третий-четвертый квартал дал такую серьезную прибавку к реализации, к выручке малого бизнеса. Первый квартал стал уже более взвешенным, люди уже стали выходить к нормальной жизни, оценивать свои возможности лучше, больше экономить, и поэтому, к сожалению, первый квартал оказался не таким хорошим. Говорят, что сейчас лучше, но пока еще данных у нас нет", - пояснил Титов.
https://ria.ru/20210604/putin-1735635047.html
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коронавирус в россии, борис титов, владимир путин, экономика
Титов на встрече с Путиным оценил меры поддержки бизнеса в 2020 году
Титов на встрече с Путиным заявил, что меры поддержки бизнеса в 2020 году были эффективными
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Меры поддержки бизнеса в 2020 году были эффективны, при этом самой востребованной мерой среди предпринимателей стал двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов
в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным
.
"По тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя... Очень эффективная мера была – это двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест. Он больше всех был востребован", - сказал бизнес-омбудсмен.
Титов отметил, что бизнесу в качестве кредитов была предоставлена "не одна сотня миллиардов рублей", при этом наибольшая часть не была возвращена, так как предприятия сохранили занятость, и с них была снята обязанность возврата денег. "Хотелось бы думать, что если вдруг будут какие-то сложности сейчас опять, чтобы продлить эту меру или сделать второй этап – эту меру реализовать", - добавил он.
Омбудсмен также заявил, что третий и четвертый кварталы 2020 года были успешными для бизнеса в плане восстановления, но в первом квартале текущего года ситуация ухудшилась.
"Был отложенный спрос, третий-четвертый квартал дал такую серьезную прибавку к реализации, к выручке малого бизнеса. Первый квартал стал уже более взвешенным, люди уже стали выходить к нормальной жизни, оценивать свои возможности лучше, больше экономить, и поэтому, к сожалению, первый квартал оказался не таким хорошим. Говорят, что сейчас лучше, но пока еще данных у нас нет", - пояснил Титов.