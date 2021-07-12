https://ria.ru/20210712/biznes-1740948115.html

Титов на встрече с Путиным оценил меры поддержки бизнеса в 2020 году

Титов на встрече с Путиным оценил меры поддержки бизнеса в 2020 году - РИА Новости, 12.07.2021

Титов на встрече с Путиным оценил меры поддержки бизнеса в 2020 году

Меры поддержки бизнеса в 2020 году были эффективны, при этом самой востребованной мерой среди предпринимателей стал двухпроцентный кредит под сохранение... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:04

2021-07-12T16:04

2021-07-12T16:04

коронавирус в россии

борис титов

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Меры поддержки бизнеса в 2020 году были эффективны, при этом самой востребованной мерой среди предпринимателей стал двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным."По тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя... Очень эффективная мера была – это двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест. Он больше всех был востребован", - сказал бизнес-омбудсмен.Титов отметил, что бизнесу в качестве кредитов была предоставлена "не одна сотня миллиардов рублей", при этом наибольшая часть не была возвращена, так как предприятия сохранили занятость, и с них была снята обязанность возврата денег. "Хотелось бы думать, что если вдруг будут какие-то сложности сейчас опять, чтобы продлить эту меру или сделать второй этап – эту меру реализовать", - добавил он.Омбудсмен также заявил, что третий и четвертый кварталы 2020 года были успешными для бизнеса в плане восстановления, но в первом квартале текущего года ситуация ухудшилась."Был отложенный спрос, третий-четвертый квартал дал такую серьезную прибавку к реализации, к выручке малого бизнеса. Первый квартал стал уже более взвешенным, люди уже стали выходить к нормальной жизни, оценивать свои возможности лучше, больше экономить, и поэтому, к сожалению, первый квартал оказался не таким хорошим. Говорят, что сейчас лучше, но пока еще данных у нас нет", - пояснил Титов.

https://ria.ru/20210604/putin-1735635047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, борис титов, владимир путин, экономика