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Титов пожаловался Путину на проблему с неналоговыми платежами бизнеса

Титов пожаловался Путину на проблему с неналоговыми платежами бизнеса - РИА Новости, 12.07.2021

Титов пожаловался Путину на проблему с неналоговыми платежами бизнеса

Проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей является одной из ключевых для бизнеса в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:01

2021-07-12T14:01

2021-07-12T14:02

россия

борис титов

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей является одной из ключевых для бизнеса в России, однако она до сих пор не решена, говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину, который есть в распоряжении РИА Новости."Начиная с 2014 года проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей регулярно озвучивается представителями бизнеса, но до сих пор так и не решена. Неналоговые платежи - одна из ключевых проблем для бизнеса. К ним относятся экологические платежи, обязательные выплаты на обеспечение противопожарной безопасности, платежи за спецоценку трудовых условий, оплата мероприятий по охране трудовой деятельности, покупка контрольно-кассовой техники и ежемесячные платежи за обслуживание, утилизационный сбор и др", - говорится в документе.Отмечается, что они не учитываются при расчете налоговой нагрузки на бизнес и не регулируются, а обязанность их уплаты возникает на разных уровнях власти.

россия

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2021

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россия, борис титов, владимир путин, экономика