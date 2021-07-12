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Титов пожаловался Путину на проблему с неналоговыми платежами бизнеса
Титов пожаловался Путину на проблему с неналоговыми платежами бизнеса - РИА Новости, 12.07.2021
Титов пожаловался Путину на проблему с неналоговыми платежами бизнеса
Проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей является одной из ключевых для бизнеса в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:01
2021-07-12T14:01
2021-07-12T14:02
россия
борис титов
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей является одной из ключевых для бизнеса в России, однако она до сих пор не решена, говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину, который есть в распоряжении РИА Новости."Начиная с 2014 года проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей регулярно озвучивается представителями бизнеса, но до сих пор так и не решена. Неналоговые платежи - одна из ключевых проблем для бизнеса. К ним относятся экологические платежи, обязательные выплаты на обеспечение противопожарной безопасности, платежи за спецоценку трудовых условий, оплата мероприятий по охране трудовой деятельности, покупка контрольно-кассовой техники и ежемесячные платежи за обслуживание, утилизационный сбор и др", - говорится в документе.Отмечается, что они не учитываются при расчете налоговой нагрузки на бизнес и не регулируются, а обязанность их уплаты возникает на разных уровнях власти.
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россия, борис титов, владимир путин, экономика
Титов пожаловался Путину на проблему с неналоговыми платежами бизнеса
14:01 12.07.2021 (обновлено: 14:02 12.07.2021)
Титов в докладе Путину пожаловался на нерешенную проблему с неналоговыми платежами бизнеса
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей является одной из ключевых для бизнеса в России, однако она до сих пор не решена, говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова
президенту РФ Владимиру Путину
, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Начиная с 2014 года проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей регулярно озвучивается представителями бизнеса, но до сих пор так и не решена. Неналоговые платежи - одна из ключевых проблем для бизнеса. К ним относятся экологические платежи, обязательные выплаты на обеспечение противопожарной безопасности, платежи за спецоценку трудовых условий, оплата мероприятий по охране трудовой деятельности, покупка контрольно-кассовой техники и ежемесячные платежи за обслуживание, утилизационный сбор и др", - говорится в документе.
Отмечается, что они не учитываются при расчете налоговой нагрузки на бизнес и не регулируются, а обязанность их уплаты возникает на разных уровнях власти.
"Для решения данной проблемы неоднократно давались поручения президента и председателя правительства Российской Федерации
, при этом проблема так и не была решена. Объявленный мораторий на введение новых неналоговых платежей по факту не действует, единые правила установления и регулирования неналоговых платежей не приняты", - указывается в докладе.