https://ria.ru/20210712/biblioteki-1740877711.html

Мишустин призвал провести модернизацию библиотек

Мишустин призвал провести модернизацию библиотек - РИА Новости, 12.07.2021

Мишустин призвал провести модернизацию библиотек

Необходимо провести модернизацию библиотек по всей стране, привлекать туда молодых специалистов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:25

2021-07-12T10:25

2021-07-12T10:25

новости культуры

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Необходимо провести модернизацию библиотек по всей стране, привлекать туда молодых специалистов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он напомнил, что правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития библиотечного дела."Книги живут, когда их читают. И важно, чтобы у каждого человека была возможность доступа к ним. Для этого потребуется в масштабах всей страны решить задачи модернизации библиотек: их оснащения широкополосным интернетом и интеграции в единой цифровое пространство", - сказал Мишустин."При этом большое внимание будет уделено привлечению молодых специалистов, которые обладают современными цифровыми компетенциями", - добавил премьер.

https://ria.ru/20210708/robot-1740406663.html

https://ria.ru/20210608/biblioteka-1736131071.html

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новости культуры, михаил мишустин, общество