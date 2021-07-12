https://ria.ru/20210712/biblioteki-1740877711.html
Мишустин призвал провести модернизацию библиотек
Мишустин призвал провести модернизацию библиотек - РИА Новости, 12.07.2021
Мишустин призвал провести модернизацию библиотек
Необходимо провести модернизацию библиотек по всей стране, привлекать туда молодых специалистов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:25
2021-07-12T10:25
2021-07-12T10:25
новости культуры
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Необходимо провести модернизацию библиотек по всей стране, привлекать туда молодых специалистов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он напомнил, что правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития библиотечного дела."Книги живут, когда их читают. И важно, чтобы у каждого человека была возможность доступа к ним. Для этого потребуется в масштабах всей страны решить задачи модернизации библиотек: их оснащения широкополосным интернетом и интеграции в единой цифровое пространство", - сказал Мишустин."При этом большое внимание будет уделено привлечению молодых специалистов, которые обладают современными цифровыми компетенциями", - добавил премьер.
https://ria.ru/20210708/robot-1740406663.html
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новости культуры, михаил мишустин, общество
Мишустин призвал провести модернизацию библиотек
Мишустин заявил о необходимости провести модернизацию библиотек по всей России