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Мишустин призвал провести модернизацию библиотек
Мишустин призвал провести модернизацию библиотек - РИА Новости, 12.07.2021
Мишустин призвал провести модернизацию библиотек
Необходимо провести модернизацию библиотек по всей стране, привлекать туда молодых специалистов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:25
2021-07-12T10:25
новости культуры
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Необходимо провести модернизацию библиотек по всей стране, привлекать туда молодых специалистов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он напомнил, что правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития библиотечного дела."Книги живут, когда их читают. И важно, чтобы у каждого человека была возможность доступа к ним. Для этого потребуется в масштабах всей страны решить задачи модернизации библиотек: их оснащения широкополосным интернетом и интеграции в единой цифровое пространство", - сказал Мишустин."При этом большое внимание будет уделено привлечению молодых специалистов, которые обладают современными цифровыми компетенциями", - добавил премьер.
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новости культуры, михаил мишустин, общество
Мишустин призвал провести модернизацию библиотек
10:25 12.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

Мишустин заявил о необходимости провести модернизацию библиотек по всей России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Необходимо провести модернизацию библиотек по всей стране, привлекать туда молодых специалистов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами он напомнил, что правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития библиотечного дела.
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"Книги живут, когда их читают. И важно, чтобы у каждого человека была возможность доступа к ним. Для этого потребуется в масштабах всей страны решить задачи модернизации библиотек: их оснащения широкополосным интернетом и интеграции в единой цифровое пространство", - сказал Мишустин.
"При этом большое внимание будет уделено привлечению молодых специалистов, которые обладают современными цифровыми компетенциями", - добавил премьер.
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