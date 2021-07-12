В Белоруссии признаны экстремистскими еще десять Telegram-сообществ
Генпрокуратура Белоруссии заявила, что еще десять Telegram-сообществ признаны экстремистскими
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Экстремистскими признаны в Белоруссии еще десять Telegram-каналов и чатов, в них содержались призывы к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении правоохранителей, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
"На основании закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции чатов и каналов мессенджера Telegram "Гродно для Жизни new", "Hrodna.life", "Ошмяны для жизни Чат", "Ивье для жизни", "Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР", "Октябрьский 97%", "Ангарская для жизни", "Чижовка для Жизни", "Заводской 97%", "Минск 97%" экстремистскими материалами. Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале надзорного ведомства.
Отмечается, что копии решений направлены в министерство информации Белоруссии для включения упомянутых Telegram-сообществ в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории республики.
В Генпрокуратуре также обратили внимание, что в Telegram-чатах и каналах, признанных экстремистскими, содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении правоохранителей для воспрепятствования их законной деятельности, а также размещалась информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь.
К настоящему времени экстремистскими в Белоруссии признаны более 50 Telegram-каналов и примерно столько же Telegram-чатов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".