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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210712/belorussiya-1740981223.html
В Белоруссии признаны экстремистскими еще десять Telegram-сообществ
В Белоруссии признаны экстремистскими еще десять Telegram-сообществ - РИА Новости, 12.07.2021
В Белоруссии признаны экстремистскими еще десять Telegram-сообществ
Экстремистскими признаны в Белоруссии еще десять Telegram-каналов и чатов, в них содержались призывы к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:37
2021-07-12T18:37
протесты в белоруссии
telegram (приложение)
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Экстремистскими признаны в Белоруссии еще десять Telegram-каналов и чатов, в них содержались призывы к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении правоохранителей, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры республики."На основании закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции чатов и каналов мессенджера Telegram "Гродно для Жизни new", "Hrodna.life", "Ошмяны для жизни Чат", "Ивье для жизни", "Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР", "Октябрьский 97%", "Ангарская для жизни", "Чижовка для Жизни", "Заводской 97%", "Минск 97%" экстремистскими материалами. Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале надзорного ведомства.Отмечается, что копии решений направлены в министерство информации Белоруссии для включения упомянутых Telegram-сообществ в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории республики.В Генпрокуратуре также обратили внимание, что в Telegram-чатах и каналах, признанных экстремистскими, содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении правоохранителей для воспрепятствования их законной деятельности, а также размещалась информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь.К настоящему времени экстремистскими в Белоруссии признаны более 50 Telegram-каналов и примерно столько же Telegram-чатов.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
https://ria.ru/20210618/materialy-1737567849.html
https://ria.ru/20210702/yacheyka-1739668443.html
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telegram (приложение), александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, минск, белоруссия, в мире
В Белоруссии признаны экстремистскими еще десять Telegram-сообществ
18:37 12.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры Белоруссии
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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Генпрокуратура Белоруссии заявила, что еще десять Telegram-сообществ признаны экстремистскими

Читать ria.ru в
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Экстремистскими признаны в Белоруссии еще десять Telegram-каналов и чатов, в них содержались призывы к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении правоохранителей, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
"На основании закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции чатов и каналов мессенджера Telegram "Гродно для Жизни new", "Hrodna.life", "Ошмяны для жизни Чат", "Ивье для жизни", "Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР", "Октябрьский 97%", "Ангарская для жизни", "Чижовка для Жизни", "Заводской 97%", "Минск 97%" экстремистскими материалами. Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале надзорного ведомства.
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Отмечается, что копии решений направлены в министерство информации Белоруссии для включения упомянутых Telegram-сообществ в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории республики.
В Генпрокуратуре также обратили внимание, что в Telegram-чатах и каналах, признанных экстремистскими, содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении правоохранителей для воспрепятствования их законной деятельности, а также размещалась информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь.
К настоящему времени экстремистскими в Белоруссии признаны более 50 Telegram-каналов и примерно столько же Telegram-чатов.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
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Протесты в БелоруссииTelegram (приложение)Александр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФМинскБелоруссияВ мире
 
 
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