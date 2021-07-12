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Макей заявил о внешних попытках сделать из Белоруссии "вторую Украину"
Макей заявил о внешних попытках сделать из Белоруссии "вторую Украину" - РИА Новости, 12.07.2021
Макей заявил о внешних попытках сделать из Белоруссии "вторую Украину"
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из республики "вторую Украину", а затем перенести этот опыт на Россию, которая... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:53
2021-07-12T11:49
россия
владимир макей
мид белоруссии
белоруссия
украина
в мире
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из республики "вторую Украину", а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу."Я думаю, что цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии – состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель – Россия. Почему – потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today. Текст интервью размещен в понедельник на сайте телеканала.По словам главы внешнеполитического ведомства республики, Россия "фактически уже является равным геополитическим игроком и во многом диктует правила поведения на международной арене". Макей считает, что это обстоятельство "не нравится западному миру, который привык к тому, что ситуация развивается по западноцентричному сценарию"."Это неприемлемо абсолютно для них. И поэтому основной целью, я в этом глубоко убежден, является Россия. И все события, которые происходили в Белоруссии, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время", - добавил министр.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740888724.html
https://ria.ru/20210711/tikhanovskaya-1740840520.html
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россия, владимир макей , мид белоруссии, белоруссия, украина, в мире
Макей заявил о внешних попытках сделать из Белоруссии "вторую Украину"
10:53 12.07.2021 (обновлено: 11:49 12.07.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из страны "вторую Украину"

Читать ria.ru в
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из республики "вторую Украину", а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу.
"Я думаю, что цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии – состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель – Россия. Почему – потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today. Текст интервью размещен в понедельник на сайте телеканала.
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По словам главы внешнеполитического ведомства республики, Россия "фактически уже является равным геополитическим игроком и во многом диктует правила поведения на международной арене". Макей считает, что это обстоятельство "не нравится западному миру, который привык к тому, что ситуация развивается по западноцентричному сценарию".
"Это неприемлемо абсолютно для них. И поэтому основной целью, я в этом глубоко убежден, является Россия. И все события, которые происходили в Белоруссии, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время", - добавил министр.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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