https://ria.ru/20210712/belaes-1740938272.html

Первый энергоблок БелАЭС экстренно отключился от сети

Первый энергоблок БелАЭС экстренно отключился от сети - РИА Новости, 12.07.2021

Первый энергоблок БелАЭС экстренно отключился от сети

Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети после срабатывания автоматической защиты генератора, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:19

2021-07-12T15:19

2021-07-12T22:58

белорусская аэс

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети после срабатывания автоматической защиты генератора, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии."В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки… Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Подчеркивается, что радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для строительства станции выбрали российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+. В начале июня БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что комиссия под председательством вице-премьера Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса.Второй энергоблок планируют запустить в 2022 году, его строительная завершено на 85 процентов. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска. В конце 2021 — начале 2022 его планируют включить в сеть, и тогда она начнет вырабатывать киловатт-часы.

https://ria.ru/20210702/magate-1739588484.html

https://ria.ru/20210603/belorussiya-1735401492.html

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