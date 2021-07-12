Первый энергоблок БелАЭС экстренно отключился от сети
15:19 12.07.2021 (обновлено: 22:58 12.07.2021)
© AP Photo / Sergei GritsБелорусская АЭС
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети после срабатывания автоматической защиты генератора, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.
"В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки… Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.
БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для строительства станции выбрали российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+.
В начале июня БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что комиссия под председательством вице-премьера Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса.
Второй энергоблок планируют запустить в 2022 году, его строительная завершено на 85 процентов. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска. В конце 2021 — начале 2022 его планируют включить в сеть, и тогда она начнет вырабатывать киловатт-часы.