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Смоленская область
https://ria.ru/20210712/avtotransport-1740995983.html
Смоленские власти передадут автотранспорт чиновников в помощь медикам
Смоленские власти передадут автотранспорт чиновников в помощь медикам - РИА Новости, 12.07.2021
Смоленские власти передадут автотранспорт чиновников в помощь медикам
Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился в кратчайшие сроки передать служебный автотранспорт областных и муниципальных чиновников в помощь... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:17
2021-07-12T20:17
смоленская область
здоровье - общество
алексей островский
смоленская область
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СМОЛЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился в кратчайшие сроки передать служебный автотранспорт областных и муниципальных чиновников в помощь медицинским работникам и волонтерам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регадминистрации."Поручаю оперативно организовать работу по передаче служебного автотранспорта чиновников областного и муниципального уровня в помощь медицинским работникам и волонтерам, которые посещают пациентов на дому, выезжают на предприятия для вакцинации, а также доставляют людям, находящимся на самоизоляции, в первую очередь, пожилым, продукты и лекарства", - привели в пресс-службе слова главы региона на еженедельном оперативном совещании, посвященном ходу вакцинации населения Смоленской области от COVID-19.Островский принял решение предоставить в пользование медикам два микроавтобуса из автопарка областной администрации с целью перепрофилирования их под мобильные пункты вакцинации. "Призываю последовать моему примеру руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований", - сказал губернатор.Губернатор также отметил, что с учетом большого количества желающих вакцинироваться необходимо, чтобы мобильные бригады регулярно приезжали непосредственно на предприятие и делали прививки всем желающим работникам без отрыва от производства. Таким образом, существенно снизится нагрузка на поликлиники и мобильные пункты вакцинации.В настоящее время в Смоленской области открыты 37 стационарных и 6 мобильных пунктов вакцинации. Однако этого мало, поскольку темпы вакцинации стремительно растут.Кроме того, глава региона поручил увеличить часы работы уже существующих мобильных пунктов с 8.00 до 21.00 ежедневно.
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здоровье - общество, алексей островский, смоленская область

Смоленские власти передадут автотранспорт чиновников в помощь медикам

20:17 12.07.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
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СМОЛЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился в кратчайшие сроки передать служебный автотранспорт областных и муниципальных чиновников в помощь медицинским работникам и волонтерам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регадминистрации.
"Поручаю оперативно организовать работу по передаче служебного автотранспорта чиновников областного и муниципального уровня в помощь медицинским работникам и волонтерам, которые посещают пациентов на дому, выезжают на предприятия для вакцинации, а также доставляют людям, находящимся на самоизоляции, в первую очередь, пожилым, продукты и лекарства", - привели в пресс-службе слова главы региона на еженедельном оперативном совещании, посвященном ходу вакцинации населения Смоленской области от COVID-19.
Островский принял решение предоставить в пользование медикам два микроавтобуса из автопарка областной администрации с целью перепрофилирования их под мобильные пункты вакцинации.
"Призываю последовать моему примеру руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований", - сказал губернатор.
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Губернатор также отметил, что с учетом большого количества желающих вакцинироваться необходимо, чтобы мобильные бригады регулярно приезжали непосредственно на предприятие и делали прививки всем желающим работникам без отрыва от производства. Таким образом, существенно снизится нагрузка на поликлиники и мобильные пункты вакцинации.
В настоящее время в Смоленской области открыты 37 стационарных и 6 мобильных пунктов вакцинации. Однако этого мало, поскольку темпы вакцинации стремительно растут.
"В связи с этим необходимо проработать вопрос открытия дополнительных мобильных пунктов вакцинации, которые могли бы принимать значительное число граждан одновременно. Также считаю целесообразным привлечь к этой работе волонтеров-медиков, которые могли бы оказать помощь врачам и фельдшерам. Наша задача – сделать процедуру вакцинации для смолян максимально комфортной и быстрой", - сказал губернатор.
Кроме того, глава региона поручил увеличить часы работы уже существующих мобильных пунктов с 8.00 до 21.00 ежедневно.
 
Смоленская областьЗдоровье - ОбществоАлексей ОстровскийСмоленская область
 
 
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