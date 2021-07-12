https://ria.ru/20210712/avtotransport-1740995983.html

Смоленские власти передадут автотранспорт чиновников в помощь медикам

Смоленские власти передадут автотранспорт чиновников в помощь медикам - РИА Новости, 12.07.2021

Смоленские власти передадут автотранспорт чиновников в помощь медикам

Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился в кратчайшие сроки передать служебный автотранспорт областных и муниципальных чиновников в помощь... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:17

2021-07-12T20:17

2021-07-12T20:17

смоленская область

здоровье - общество

алексей островский

смоленская область

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СМОЛЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился в кратчайшие сроки передать служебный автотранспорт областных и муниципальных чиновников в помощь медицинским работникам и волонтерам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регадминистрации."Поручаю оперативно организовать работу по передаче служебного автотранспорта чиновников областного и муниципального уровня в помощь медицинским работникам и волонтерам, которые посещают пациентов на дому, выезжают на предприятия для вакцинации, а также доставляют людям, находящимся на самоизоляции, в первую очередь, пожилым, продукты и лекарства", - привели в пресс-службе слова главы региона на еженедельном оперативном совещании, посвященном ходу вакцинации населения Смоленской области от COVID-19.Островский принял решение предоставить в пользование медикам два микроавтобуса из автопарка областной администрации с целью перепрофилирования их под мобильные пункты вакцинации. "Призываю последовать моему примеру руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований", - сказал губернатор.Губернатор также отметил, что с учетом большого количества желающих вакцинироваться необходимо, чтобы мобильные бригады регулярно приезжали непосредственно на предприятие и делали прививки всем желающим работникам без отрыва от производства. Таким образом, существенно снизится нагрузка на поликлиники и мобильные пункты вакцинации.В настоящее время в Смоленской области открыты 37 стационарных и 6 мобильных пунктов вакцинации. Однако этого мало, поскольку темпы вакцинации стремительно растут.Кроме того, глава региона поручил увеличить часы работы уже существующих мобильных пунктов с 8.00 до 21.00 ежедневно.

https://ria.ru/20210527/fap-1734423696.html

смоленская область

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здоровье - общество, алексей островский, смоленская область