https://ria.ru/20210712/aviaperevozki-1740894992.html

Объем пассажирских авиаперевозок в КНР в первом полугодии вырос на 66,4%

Объем пассажирских авиаперевозок в КНР в первом полугодии вырос на 66,4% - РИА Новости, 12.07.2021

Объем пассажирских авиаперевозок в КНР в первом полугодии вырос на 66,4%

За период с января по июнь 2021 года объем пассажирских перевозок увеличился на 66,4% в годовом исчислении до 245 миллионов человек, что составляет 76,2% от... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:07

2021-07-12T12:07

2021-07-12T12:07

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по июнь 2021 года объем пассажирских перевозок увеличился на 66,4% в годовом исчислении до 245 миллионов человек, что составляет 76,2% от объема за первое полугодие 2019 года, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации КНР.Восстановление объема перевозок наблюдалось с каждым кварталом, а во втором квартале внутренний рынок вернулся к уровню до пандемии.Объем грузовых авиаперевозок вырос на 24,6% в годовом исчислении до 3,74 миллиона тонн за данный период, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В первом полугодии объем инвестиций в основной капитал в авиационном секторе достиг 43,5 миллиарда юаней (около 6,72 миллиарда долларов), что на 8,5% больше, чем годом ранее, сообщили в управлении.

https://ria.ru/20210701/oplata-1739392325.html

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2021

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китай