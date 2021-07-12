Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210712/aviaperevozki-1740894992.html
Объем пассажирских авиаперевозок в КНР в первом полугодии вырос на 66,4%
Объем пассажирских авиаперевозок в КНР в первом полугодии вырос на 66,4% - РИА Новости, 12.07.2021
Объем пассажирских авиаперевозок в КНР в первом полугодии вырос на 66,4%
За период с января по июнь 2021 года объем пассажирских перевозок увеличился на 66,4% в годовом исчислении до 245 миллионов человек, что составляет 76,2% от... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:07
2021-07-12T12:07
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740896601_0:247:3078:1978_1920x0_80_0_0_b7e29828addfe47277ff16c26d263fe8.jpg
МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по июнь 2021 года объем пассажирских перевозок увеличился на 66,4% в годовом исчислении до 245 миллионов человек, что составляет 76,2% от объема за первое полугодие 2019 года, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации КНР.Восстановление объема перевозок наблюдалось с каждым кварталом, а во втором квартале внутренний рынок вернулся к уровню до пандемии.Объем грузовых авиаперевозок вырос на 24,6% в годовом исчислении до 3,74 миллиона тонн за данный период, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В первом полугодии объем инвестиций в основной капитал в авиационном секторе достиг 43,5 миллиарда юаней (около 6,72 миллиарда долларов), что на 8,5% больше, чем годом ранее, сообщили в управлении.
https://ria.ru/20210701/oplata-1739392325.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740896601_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_061c21034c6061405565aeba6e5c678b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай

Объем пассажирских авиаперевозок в КНР в первом полугодии вырос на 66,4%

12:07 12.07.2021
 
© AFP 2021 / Wang ZhaoПассажиры в аэропорту Пекина
Пассажиры в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AFP 2021 / Wang Zhao
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по июнь 2021 года объем пассажирских перевозок увеличился на 66,4% в годовом исчислении до 245 миллионов человек, что составляет 76,2% от объема за первое полугодие 2019 года, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации КНР.
Восстановление объема перевозок наблюдалось с каждым кварталом, а во втором квартале внутренний рынок вернулся к уровню до пандемии.
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 13:07Россия-Китай: Главное
В Пекинском метро начали принимать оплату цифровой национальной валютой
Объем грузовых авиаперевозок вырос на 24,6% в годовом исчислении до 3,74 миллиона тонн за данный период, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В первом полугодии объем инвестиций в основной капитал в авиационном секторе достиг 43,5 миллиарда юаней (около 6,72 миллиарда долларов), что на 8,5% больше, чем годом ранее, сообщили в управлении.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
04:23Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
04:15Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах
04:13СМИ сообщило подробности конфликта у метро "Кузьминки" в Москве
Лента новостейМолния