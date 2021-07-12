https://ria.ru/20210712/aviaperevozki-1740894992.html
Объем пассажирских авиаперевозок в КНР в первом полугодии вырос на 66,4%
Объем пассажирских авиаперевозок в КНР в первом полугодии вырос на 66,4% - РИА Новости, 12.07.2021
Объем пассажирских авиаперевозок в КНР в первом полугодии вырос на 66,4%
За период с января по июнь 2021 года объем пассажирских перевозок увеличился на 66,4% в годовом исчислении до 245 миллионов человек, что составляет 76,2% от... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:07
2021-07-12T12:07
2021-07-12T12:07
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740896601_0:247:3078:1978_1920x0_80_0_0_b7e29828addfe47277ff16c26d263fe8.jpg
МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по июнь 2021 года объем пассажирских перевозок увеличился на 66,4% в годовом исчислении до 245 миллионов человек, что составляет 76,2% от объема за первое полугодие 2019 года, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации КНР.Восстановление объема перевозок наблюдалось с каждым кварталом, а во втором квартале внутренний рынок вернулся к уровню до пандемии.Объем грузовых авиаперевозок вырос на 24,6% в годовом исчислении до 3,74 миллиона тонн за данный период, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В первом полугодии объем инвестиций в основной капитал в авиационном секторе достиг 43,5 миллиарда юаней (около 6,72 миллиарда долларов), что на 8,5% больше, чем годом ранее, сообщили в управлении.
https://ria.ru/20210701/oplata-1739392325.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740896601_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_061c21034c6061405565aeba6e5c678b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай