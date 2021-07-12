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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210712/auktsion-1740879070.html
Москва проведет аукцион на реорганизацию промзоны "Алтуфьевское шоссе"
Москва проведет аукцион на реорганизацию промзоны "Алтуфьевское шоссе" - РИА Новости, 12.07.2021
Москва проведет аукцион на реорганизацию промзоны "Алтуфьевское шоссе"
Правительство Москвы проведет аукцион на право реорганизации бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе", инвестиции в проект могут составить 45 миллиардов рублей,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:32
2021-07-12T10:32
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Правительство Москвы проведет аукцион на право реорганизации бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе", инвестиции в проект могут составить 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В августе в Москве состоится второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Победитель реорганизует участок бывшей промышленной зоны "Алтуфьевское шоссе" общей площадью почти 30 гектаров. Инвестиции в реализацию проекта составят более 45 миллиардов рублей, бюджетный эффект для города - 2,7 миллиарда рублей в год. Также будет создано почти 8 тысяч рабочих мест", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Цель аукциона - поиск инвестора, способного реализовать проект реорганизации по строго установленным параметрам и с соблюдением сроков строительства. Все объекты будут построены за счет средств инвестора, необходимые работы по благоустройству территории также будут выполнены инвестором.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров рассказал, что на участке бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" не позднее 2035 года могут быть возведены до 721 тысячи квадратных метров недвижимости.Напомним, что первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории состоялся в Москве в начале ноября прошлого года. В рамках этого соглашения будет реорганизована часть промзоны "Коровино" на севере столицы.В общей сложности инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 триллионов рублей.
https://ria.ru/20210712/elektrobus-1740877860.html
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александр прохоров, москва

Москва проведет аукцион на реорганизацию промзоны "Алтуфьевское шоссе"

10:32 12.07.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Правительство Москвы проведет аукцион на право реорганизации бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе", инвестиции в проект могут составить 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В августе в Москве состоится второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Победитель реорганизует участок бывшей промышленной зоны "Алтуфьевское шоссе" общей площадью почти 30 гектаров. Инвестиции в реализацию проекта составят более 45 миллиардов рублей, бюджетный эффект для города - 2,7 миллиарда рублей в год. Также будет создано почти 8 тысяч рабочих мест", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
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Цель аукциона - поиск инвестора, способного реализовать проект реорганизации по строго установленным параметрам и с соблюдением сроков строительства. Все объекты будут построены за счет средств инвестора, необходимые работы по благоустройству территории также будут выполнены инвестором.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров рассказал, что на участке бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" не позднее 2035 года могут быть возведены до 721 тысячи квадратных метров недвижимости.
"Общая площадь объектов производственного и общественно-делового назначения составит 470 тысяч квадратных метров, жилая и социальная застройка займет 251 тысячу квадратных метров, в том числе 25 тысяч квадратных метров будет построено в рамках программы реновации", - уточнил глава ведомства.
Напомним, что первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории состоялся в Москве в начале ноября прошлого года. В рамках этого соглашения будет реорганизована часть промзоны "Коровино" на севере столицы.
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В общей сложности инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 триллионов рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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