https://ria.ru/20210712/alkogol-1740905537.html

ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в "безвредные" дозы алкоголя

ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в "безвредные" дозы алкоголя - РИА Новости, 12.07.2021

ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в "безвредные" дозы алкоголя

Только 15% россиян считают, что существует безвредная доля алкоголя, причем почти 40% из них назвали вино в числе не опасных для здоровья напитков, следует из... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:47

2021-07-12T12:47

2021-07-12T12:47

россия

вциом

алкоголь

общество

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Только 15% россиян считают, что существует безвредная доля алкоголя, причем почти 40% из них назвали вино в числе не опасных для здоровья напитков, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.В рамках исследования респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, существуют ли безвредные дозы алкоголя, которые не опасны для здоровья. Положительно на вопрос ответили 15% опрошенных, скорее не согласных с этим утверждением оказалось 81%, затруднились ответить – 4%. Ответившим положительно был задан дополнительный вопрос о наиболее безвредном, на их взгляд, алкогольном напитке.Самым безвредным опрошенные назвали вино – 39% (51% в 2018 году), пиво – 14% (14% в 2018 году) и водку – 12% (14% в 2018 году).Также в топ ответов попали безалкогольные напитки – 12% (3% в 2018 году), коньяк – 8% (13% в 2018 году), самогон – 6% (8% в 2018 году), домашние вина и настойки – 4% (11% в 2018 году), шампанское – 4% (4% в 2018 году).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 июня и 7 июля. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210712/vtsiom-1740894617.html

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россия, вциом, алкоголь, общество