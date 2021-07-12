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В пекинских аэропортах отменили более 660 рейсов
В пекинских аэропортах отменили более 660 рейсов - РИА Новости, 12.07.2021
В пекинских аэропортах отменили более 660 рейсов
Более 660 рейсов отменили в двух аэропортах Пекина из-за проливных дождей, сообщает китайское издание 21st Century Business Herald со ссылкой на данные... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:05
2021-07-12T09:05
2021-07-12T09:05
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в мире
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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Более 660 рейсов отменили в двух аэропортах Пекина из-за проливных дождей, сообщает китайское издание 21st Century Business Herald со ссылкой на данные аэропортов.По состоянию на 12.00 (7.00 мск), в международных аэропортах "Шоуду" и "Дасин" отменили 663 рейса.Дожди в китайской столице начались в воскресенье вечером.Накануне метеорологическая служба Пекина объявила "желтый" уровень тревоги в связи с предстоящими ливнями. Синоптики ожидают, что до утра вторника в городе в среднем выпадет от 60 до 100 миллиметров осадков, в горных районах есть риск возникновения паводков и селей. Городское управление водного хозяйства мобилизовало 15 тысяч человек и направило 13 инспекционных групп во все районы города для оценки готовности столицы к борьбе с паводками.
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пекин, китай, в мире
В пекинских аэропортах отменили более 660 рейсов
Более 660 рейсов отменили в пекинских аэропортах из-за ливней