https://ria.ru/20210712/aeroporty-1740867846.html

В пекинских аэропортах отменили более 660 рейсов

В пекинских аэропортах отменили более 660 рейсов - РИА Новости, 12.07.2021

В пекинских аэропортах отменили более 660 рейсов

Более 660 рейсов отменили в двух аэропортах Пекина из-за проливных дождей, сообщает китайское издание 21st Century Business Herald со ссылкой на данные... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:05

2021-07-12T09:05

2021-07-12T09:05

пекин

китай

в мире

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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Более 660 рейсов отменили в двух аэропортах Пекина из-за проливных дождей, сообщает китайское издание 21st Century Business Herald со ссылкой на данные аэропортов.По состоянию на 12.00 (7.00 мск), в международных аэропортах "Шоуду" и "Дасин" отменили 663 рейса.Дожди в китайской столице начались в воскресенье вечером.Накануне метеорологическая служба Пекина объявила "желтый" уровень тревоги в связи с предстоящими ливнями. Синоптики ожидают, что до утра вторника в городе в среднем выпадет от 60 до 100 миллиметров осадков, в горных районах есть риск возникновения паводков и селей. Городское управление водного хозяйства мобилизовало 15 тысяч человек и направило 13 инспекционных групп во все районы города для оценки готовности столицы к борьбе с паводками.

https://ria.ru/20210712/pogoda-1740867352.html

пекин

китай

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пекин, китай, в мире