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Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии
Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии - РИА Новости, 11.07.2021
Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии
Актер и шоумен Сергей Зверев снял клип на гимн Республики Бурятия. Видео опубликовано на странице артиста в Instagram. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:15
2021-07-11T11:15
2021-07-11T13:28
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Актер и шоумен Сергей Зверев снял клип на гимн Республики Бурятия. Видео опубликовано на странице артиста в Instagram.В ролике Зверев появляется в различных видах национального костюма на фоне природных пейзажей Бурятии. Ранее стилист заявил, что будет баллотироваться в Госдуму от партии "Зеленые" и намерен представлять Бурятию.
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новости культуры, республика бурятия, сергей зверев (стилист), госдума рф, политика
Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии
11:15 11.07.2021 (обновлено: 13:28 11.07.2021)
Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии в преддверии выборов в Госдуму