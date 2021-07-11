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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210711/zverev-1740793561.html
Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии
Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии - РИА Новости, 11.07.2021
Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии
Актер и шоумен Сергей Зверев снял клип на гимн Республики Бурятия. Видео опубликовано на странице артиста в Instagram. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:15
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шоубиз
новости культуры
республика бурятия
сергей зверев (стилист)
госдума рф
политика
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Актер и шоумен Сергей Зверев снял клип на гимн Республики Бурятия. Видео опубликовано на странице артиста в Instagram.В ролике Зверев появляется в различных видах национального костюма на фоне природных пейзажей Бурятии. Ранее стилист заявил, что будет баллотироваться в Госдуму от партии "Зеленые" и намерен представлять Бурятию.
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новости культуры, республика бурятия, сергей зверев (стилист), госдума рф, политика
Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии
11:15 11.07.2021 (обновлено: 13:28 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтилист и певец Сергей Зверев
Стилист и певец Сергей Зверев - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии в преддверии выборов в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Актер и шоумен Сергей Зверев снял клип на гимн Республики Бурятия. Видео опубликовано на странице артиста в Instagram.
В ролике Зверев появляется в различных видах национального костюма на фоне природных пейзажей Бурятии.
Ранее стилист заявил, что будет баллотироваться в Госдуму от партии "Зеленые" и намерен представлять Бурятию.
Стилист Влад Лисовец - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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Лисовец: "Самый простой способ веселить Россию — быть нарядным клоуном"
 
ШоубизНовости культурыРеспублика БурятияСергей Зверев (стилист)Госдума РФПолитика
 
 
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