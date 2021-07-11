https://ria.ru/20210711/zverev-1740793561.html

Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии

Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии - РИА Новости, 11.07.2021

Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии

Актер и шоумен Сергей Зверев снял клип на гимн Республики Бурятия. Видео опубликовано на странице артиста в Instagram. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:15

2021-07-11T11:15

2021-07-11T13:28

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Актер и шоумен Сергей Зверев снял клип на гимн Республики Бурятия. Видео опубликовано на странице артиста в Instagram.В ролике Зверев появляется в различных видах национального костюма на фоне природных пейзажей Бурятии. Ранее стилист заявил, что будет баллотироваться в Госдуму от партии "Зеленые" и намерен представлять Бурятию.

https://ria.ru/20210626/lisovets-1738416117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, республика бурятия, сергей зверев (стилист), госдума рф, политика