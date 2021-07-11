https://ria.ru/20210711/zhile-1740818940.html

Челябинцам, потерявшим дома из-за пожаров, предоставили временное жилье

Челябинцам, потерявшим дома из-за пожаров, предоставили временное жилье - РИА Новости, 11.07.2021

Челябинцам, потерявшим дома из-за пожаров, предоставили временное жилье

Жителям сел в Челябинской области, чье жилье пострадало от природных пожаров, для временного проживания предоставлен центр социального обслуживания и санаторий... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T16:36

2021-07-11T16:36

2021-07-11T16:36

природные пожары в россии

жилье

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Жителям сел в Челябинской области, чье жилье пострадало от природных пожаров, для временного проживания предоставлен центр социального обслуживания и санаторий в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального правительства.В пятницу и субботу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей."Многие уехали к родственникам, дачники многие живут в Магнитогорске. Но на случай, если люди не могут по тем или иным причинам проживать у родни, мы сможем разместить их в комплексном центре социального обслуживания в Карталах. Кроме того, нам предложил башкирский санаторий принять у себя порядка 80 человек до сентября включительно", – приводятся в сообщении слова главы Карталинского района Анатолия Вдовина.По его словам, по выплатам и по жилью работа ведется с каждым индивидуально. Сейчас в районе работает спецкомиссия, которая оценивает ущерб имуществу. Жители, которые в результате пожаров потеряли жилье, получат по желанию либо помощь в восстановлении жилья, - им построят новые дома - либо компенсацию для покупки жилья в других населенных пунктах, добавил Вдовин.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740723335.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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природные пожары в россии, жилье, челябинская область, происшествия