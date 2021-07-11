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Челябинцам, потерявшим дома из-за пожаров, предоставили временное жилье
Челябинцам, потерявшим дома из-за пожаров, предоставили временное жилье - РИА Новости, 11.07.2021
Челябинцам, потерявшим дома из-за пожаров, предоставили временное жилье
Жителям сел в Челябинской области, чье жилье пострадало от природных пожаров, для временного проживания предоставлен центр социального обслуживания и санаторий... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T16:36
2021-07-11T16:36
природные пожары в россии
жилье
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Жителям сел в Челябинской области, чье жилье пострадало от природных пожаров, для временного проживания предоставлен центр социального обслуживания и санаторий в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального правительства.В пятницу и субботу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей."Многие уехали к родственникам, дачники многие живут в Магнитогорске. Но на случай, если люди не могут по тем или иным причинам проживать у родни, мы сможем разместить их в комплексном центре социального обслуживания в Карталах. Кроме того, нам предложил башкирский санаторий принять у себя порядка 80 человек до сентября включительно", – приводятся в сообщении слова главы Карталинского района Анатолия Вдовина.По его словам, по выплатам и по жилью работа ведется с каждым индивидуально. Сейчас в районе работает спецкомиссия, которая оценивает ущерб имуществу. Жители, которые в результате пожаров потеряли жилье, получат по желанию либо помощь в восстановлении жилья, - им построят новые дома - либо компенсацию для покупки жилья в других населенных пунктах, добавил Вдовин.
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Лесные пожары в Якутии и Челябинской области
Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное. Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные.
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природные пожары в россии, жилье, челябинская область, происшествия
Челябинцам, потерявшим дома из-за пожаров, предоставили временное жилье
16:36 11.07.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС тушит лесной пожар в Челябинской области. Скриншот видео
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в Челябинской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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Челябинцам, потерявшим дома из-за пожаров, предоставили санаторий и центр соцобслуживания

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Жителям сел в Челябинской области, чье жилье пострадало от природных пожаров, для временного проживания предоставлен центр социального обслуживания и санаторий в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В пятницу и субботу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 12:58
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"Многие уехали к родственникам, дачники многие живут в Магнитогорске. Но на случай, если люди не могут по тем или иным причинам проживать у родни, мы сможем разместить их в комплексном центре социального обслуживания в Карталах. Кроме того, нам предложил башкирский санаторий принять у себя порядка 80 человек до сентября включительно", – приводятся в сообщении слова главы Карталинского района Анатолия Вдовина.
По его словам, по выплатам и по жилью работа ведется с каждым индивидуально. Сейчас в районе работает спецкомиссия, которая оценивает ущерб имуществу. Жители, которые в результате пожаров потеряли жилье, получат по желанию либо помощь в восстановлении жилья, - им построят новые дома - либо компенсацию для покупки жилья в других населенных пунктах, добавил Вдовин.
 
Природные пожары в РоссииЖильеЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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