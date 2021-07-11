https://ria.ru/20210711/zhara-1740801682.html

В московском метро пассажирам раздают воду из-за жары

В московском метро пассажирам раздают воду из-за жары - РИА Новости, 11.07.2021

В московском метро пассажирам раздают воду из-за жары

Пассажирам московского метрополитена из-за жары снова раздают бесплатную воду на станциях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T12:45

2021-07-11T12:45

2021-07-11T12:45

департамент транспорта г. москвы

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пассажирам московского метрополитена из-за жары снова раздают бесплатную воду на станциях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаем воду на станциях метро: "Аэропорт", "Багратионовская", "Баррикадная", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бульвар Рокоссовского", "Бунинская аллея", "ВДНХ", "Водный Стадион", "Войковская", "Деловой Центр", "Измайловская", "Каширская", "Кунцевская", "Кузьминки", "Кутузовская", "Орехово", "Парк Победы", "Пионерская", "Рязанский Проспект", "Сокол", "Студенческая", "Текстильщики", "Третьяковская", "Тургеневская", "Улица Скобелевская", "Улица 1905 года", "Фили", "Филевский парк", "Царицыно", - говорится в сообщении.Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что жителей Москвы в воскресенье ожидают жара до плюс 33 градусов.

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департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен, общество