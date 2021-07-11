https://ria.ru/20210711/zemletryaseniya-1740818556.html

В Армении произошли два землетрясения

В Армении произошли два землетрясения - РИА Новости, 11.07.2021

В Армении произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 2,8 и 3 произошли в воскресенье в Вайоцдзорской и Ширакской областях Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T16:31

2021-07-11T16:31

2021-07-11T16:31

лорийская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 2,8 и 3 произошли в воскресенье в Вайоцдзорской и Ширакской областях Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны."Одиннадцатого июля в 14.42 (13.42 мск) на армяно-грузинской границе в 12 километрах от села Бавра Ширакской области произошло землетрясение магнитудой 3 и силой толчков в эпицентре 4 балла", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что землетрясение, очаг которого залегал на глубине 10 километров, ощущалось в Ширакской и Лорийской областях."В 15.27 (14.27 мск) землетрясение магнитудой 2,8 и силой толчков в эпицентре 3-4 балла было зарегистрировано в Вайоцдзорской области в 12 километрах от села Елпин. Очаг землетрясение залегал на глубине 12 километров. Толчки ощущались в селах Ринд, Елпин, Чива и Арени Вайоцдзорской области", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/zemletryasenie-1740703593.html

лорийская область

армения

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лорийская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), армения, в мире