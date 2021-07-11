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В Армении произошли два землетрясения
В Армении произошли два землетрясения - РИА Новости, 11.07.2021
В Армении произошли два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 2,8 и 3 произошли в воскресенье в Вайоцдзорской и Ширакской областях Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T16:31
2021-07-11T16:31
лорийская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 2,8 и 3 произошли в воскресенье в Вайоцдзорской и Ширакской областях Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны."Одиннадцатого июля в 14.42 (13.42 мск) на армяно-грузинской границе в 12 километрах от села Бавра Ширакской области произошло землетрясение магнитудой 3 и силой толчков в эпицентре 4 балла", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что землетрясение, очаг которого залегал на глубине 10 километров, ощущалось в Ширакской и Лорийской областях."В 15.27 (14.27 мск) землетрясение магнитудой 2,8 и силой толчков в эпицентре 3-4 балла было зарегистрировано в Вайоцдзорской области в 12 километрах от села Елпин. Очаг землетрясение залегал на глубине 12 километров. Толчки ощущались в селах Ринд, Елпин, Чива и Арени Вайоцдзорской области", - говорится в сообщении.
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лорийская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), армения, в мире
В Армении произошли два землетрясения
16:31 11.07.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin

Два землетрясения магнитудой 2,8 и 3 произошли в Вайоцдзорской и Ширакской областях Армении

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 2,8 и 3 произошли в воскресенье в Вайоцдзорской и Ширакской областях Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Одиннадцатого июля в 14.42 (13.42 мск) на армяно-грузинской границе в 12 километрах от села Бавра Ширакской области произошло землетрясение магнитудой 3 и силой толчков в эпицентре 4 балла", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что землетрясение, очаг которого залегал на глубине 10 километров, ощущалось в Ширакской и Лорийской областях.
"В 15.27 (14.27 мск) землетрясение магнитудой 2,8 и силой толчков в эпицентре 3-4 балла было зарегистрировано в Вайоцдзорской области в 12 километрах от села Елпин. Очаг землетрясение залегал на глубине 12 километров. Толчки ощущались в селах Ринд, Елпин, Чива и Арени Вайоцдзорской области", - говорится в сообщении.
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:53В мире
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Лорийская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АрменияВ мире
 
 
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