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Биография Эдгарда Запашного
Биография Эдгарда Запашного - РИА Новости, 11.07.2021
Биография Эдгарда Запашного
Российский цирковой артист, дрессировщик, укротитель тигров Эдгард Вальтерович Запашный родился 11 июля 1976 года в Ялте. Через год, 27 сентября 1977 года,... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T01:20
2021-07-11T01:20
россия
эдгард запашный
справки
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Российский цирковой артист, дрессировщик, укротитель тигров Эдгард Вальтерович Запашный родился 11 июля 1976 года в Ялте. Через год, 27 сентября 1977 года, родился его брат – Аскольд Запашный. Братья Запашные – представители всемирно известной цирковой династии. Их отец – Вальтер Запашный (1928-2007), выдающийся советский и российский артист цирка. Эдгард Запашный окончил Московский институт предпринимательства и права и магистратуру в Российском государственном социальном университете, владеет английским и китайским языками.С самого раннего детства братья Запашные все свободное время проводили в цирке и пробовали себя практически во всех цирковых жанрах.Цирковой дебют Эдгарда Запашного состоялся в 1988 году в Риге, в 1992 году семья уехала на долгосрочные гастроли в Китай, где для них был построен цирк недалеко от города Шэньчжэнь. В Китае братья освоили большинство цирковых жанров и стали полноценными артистами. Братья Запашные побывали с гастролями в Венгрии, Монголии, Японии, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Эстонии, Финляндии и Италии. Вернувшись в Россию, они занялись завоеванием отечественной публики.В 1997 году братья Запашные получили главный приз Первого всероссийского фестиваля-конкурса циркового искусства. В те же годы было принято решение, что они продолжат дело отца и займутся дрессурой тигров и львов. Вальтер Запашный передал детям свой аттракцион "Среди хищников".В 2012 году Эдгард Запашный был избран генеральным директором Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Его манеж с 2013 года стал площадкой для Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол", где он выступает как генеральный продюсер и ведущий.Эдгард Запашный является одним из создателей "Цирка братьев Запашных" и ряда цирковых шоу. Участник многих телевизионных проектов, победитель шоу "Король ринга".Артист также снимается в кино, к настоящему моменту в его послужном списке девять фильмов и сериалов: "Город соблазнов" (2009), "Литейный" (2009), "Интерны" (2010), "Реальные пацаны" (2011), "12 месяцев" (2013), "Не бойся, я с тобой!" (2013), "Семейный бизнес" (2014), "Маргарита Назарова" (2016), "Две девицы на мели" (2019). Принимал участие в съемках документальных фильмов. В 2021 году озвучил одну из ролей в анимационном фильме "Огонек-Огниво". Является автором идеи и бессменным ведущим программы "Легенды цирка", в которой рассказывает о выдающихся людях своей профессии. 20 ноября 2018 года Эдгард Запашный был включен в новый состав Совета при президенте по культуре и искусству. В 2019 году стал членом Общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы Федерального собрания РФ. Автор книги для детей "Мои друзья тигры" (2011) и соавтор еще нескольких книг – "Интрига" (2008), "Как мы дрессируем собак" (2008), "Камелот. Осколки легенд" (2009).Имеет множество наград, в том числе награжден орденом "Ключ дружбы" (2012), памятной медалью "За большой вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи" (2014), орденом Дружбы (2019). В 2012 году Эдгарду Запашному и его брату Аскольду за большие заслуги в области циркового искусства были присвоены звания народных артистов России. Дважды трюки "Цирка братьев Запашных" были внесены в Книгу рекордов Гиннесса. В 2006 году – трюк "Прыжок верхом на льве", его исполнил Аскольд Запашный, который верхом на льве по кличке Майкл совершил почти трехметровый прыжок с одного колеса двухметровой высоты на другое. Второй рекорд "Цирка братьев Запашных" – трюк из номера "Акробаты на лошадях" (колонна из трех человек, которые поднимаются друг другу на плечи, на двух скачущих лошадях) был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, эдгард запашный, справки

Биография Эдгарда Запашного

01:20 11.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный с тигром во время репетиции в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный с тигром во время репетиции в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский цирковой артист, дрессировщик, укротитель тигров Эдгард Вальтерович Запашный родился 11 июля 1976 года в Ялте. Через год, 27 сентября 1977 года, родился его брат – Аскольд Запашный.
Братья Запашные – представители всемирно известной цирковой династии. Их отец – Вальтер Запашный (1928-2007), выдающийся советский и российский артист цирка.
Эдгард Запашный окончил Московский институт предпринимательства и права и магистратуру в Российском государственном социальном университете, владеет английским и китайским языками.
С самого раннего детства братья Запашные все свободное время проводили в цирке и пробовали себя практически во всех цирковых жанрах.
Цирковой дебют Эдгарда Запашного состоялся в 1988 году в Риге, в 1992 году семья уехала на долгосрочные гастроли в Китай, где для них был построен цирк недалеко от города Шэньчжэнь. В Китае братья освоили большинство цирковых жанров и стали полноценными артистами.
Братья Запашные побывали с гастролями в Венгрии, Монголии, Японии, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Эстонии, Финляндии и Италии. Вернувшись в Россию, они занялись завоеванием отечественной публики.
В 1997 году братья Запашные получили главный приз Первого всероссийского фестиваля-конкурса циркового искусства. В те же годы было принято решение, что они продолжат дело отца и займутся дрессурой тигров и львов. Вальтер Запашный передал детям свой аттракцион "Среди хищников".
В 2012 году Эдгард Запашный был избран генеральным директором Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Его манеж с 2013 года стал площадкой для Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол", где он выступает как генеральный продюсер и ведущий.
Эдгард Запашный является одним из создателей "Цирка братьев Запашных" и ряда цирковых шоу. Участник многих телевизионных проектов, победитель шоу "Король ринга".
Артист также снимается в кино, к настоящему моменту в его послужном списке девять фильмов и сериалов: "Город соблазнов" (2009), "Литейный" (2009), "Интерны" (2010), "Реальные пацаны" (2011), "12 месяцев" (2013), "Не бойся, я с тобой!" (2013), "Семейный бизнес" (2014), "Маргарита Назарова" (2016), "Две девицы на мели" (2019). Принимал участие в съемках документальных фильмов. В 2021 году озвучил одну из ролей в анимационном фильме "Огонек-Огниво". Является автором идеи и бессменным ведущим программы "Легенды цирка", в которой рассказывает о выдающихся людях своей профессии.
20 ноября 2018 года Эдгард Запашный был включен в новый состав Совета при президенте по культуре и искусству. В 2019 году стал членом Общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы Федерального собрания РФ.
Автор книги для детей "Мои друзья тигры" (2011) и соавтор еще нескольких книг – "Интрига" (2008), "Как мы дрессируем собак" (2008), "Камелот. Осколки легенд" (2009).
Имеет множество наград, в том числе награжден орденом "Ключ дружбы" (2012), памятной медалью "За большой вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи" (2014), орденом Дружбы (2019).
В 2012 году Эдгарду Запашному и его брату Аскольду за большие заслуги в области циркового искусства были присвоены звания народных артистов России.
Дважды трюки "Цирка братьев Запашных" были внесены в Книгу рекордов Гиннесса. В 2006 году – трюк "Прыжок верхом на льве", его исполнил Аскольд Запашный, который верхом на льве по кличке Майкл совершил почти трехметровый прыжок с одного колеса двухметровой высоты на другое. Второй рекорд "Цирка братьев Запашных" – трюк из номера "Акробаты на лошадях" (колонна из трех человек, которые поднимаются друг другу на плечи, на двух скачущих лошадях) был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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