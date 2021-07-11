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Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
Число жертв оползня в Японии возросло до десяти - РИА Новости, 11.07.2021
Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
Медики подтвердили гибель еще одного человека при сошедшем неделю назад мощном оползне в японском городе Атами префектуры Сидзуока, таким образом, общее число... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:14
2021-07-11T15:14
2021-07-11T15:14
сидзуока (префектура)
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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Медики подтвердили гибель еще одного человека при сошедшем неделю назад мощном оползне в японском городе Атами префектуры Сидзуока, таким образом, общее число жертв составило 10 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей местной администрации.Около 10 утра (04.00 мск) 3 июля в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживало 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. До сих пор не удается установить местонахождение 18 человек. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.
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сидзуока (префектура), токио, происшествия, в мире
Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
Число жертв оползня в японском городе Атами возросло до десяти человек