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Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
Число жертв оползня в Японии возросло до десяти - РИА Новости, 11.07.2021
Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
Медики подтвердили гибель еще одного человека при сошедшем неделю назад мощном оползне в японском городе Атами префектуры Сидзуока, таким образом, общее число... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:14
2021-07-11T15:14
сидзуока (префектура)
токио
происшествия
в мире
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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Медики подтвердили гибель еще одного человека при сошедшем неделю назад мощном оползне в японском городе Атами префектуры Сидзуока, таким образом, общее число жертв составило 10 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей местной администрации.Около 10 утра (04.00 мск) 3 июля в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживало 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. До сих пор не удается установить местонахождение 18 человек. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.
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сидзуока (префектура), токио, происшествия, в мире
Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
15:14 11.07.2021
 
© REUTERS / KyodoСход оползня в Атами, Япония
Сход оползня в Атами, Япония - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© REUTERS / Kyodo

Число жертв оползня в японском городе Атами возросло до десяти человек

Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Медики подтвердили гибель еще одного человека при сошедшем неделю назад мощном оползне в японском городе Атами префектуры Сидзуока, таким образом, общее число жертв составило 10 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей местной администрации.
Около 10 утра (04.00 мск) 3 июля в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.
Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживало 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. До сих пор не удается установить местонахождение 18 человек. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.
© REUTERS / KYODOЛиквидация последствий схода оползня, вызванного сильным дождем, в Японии
Ликвидация последствий схода оползня, вызванного сильным дождем, в Японии - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© REUTERS / KYODO
Ликвидация последствий схода оползня, вызванного сильным дождем, в Японии
 
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