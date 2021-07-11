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Более ста кандидатов партии "Новые люди" получили замечания к документам
Более ста кандидатов партии "Новые люди" получили замечания к документам - РИА Новости, 11.07.2021
Более ста кандидатов партии "Новые люди" получили замечания к документам
Центризбирком РФ предъявил замечания к документам более 100 кандидатов партии "Новые люди", большинство из них носят технический характер и исправимы, сказал... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T16:58
2021-07-11T16:58
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госдума рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центризбирком РФ предъявил замечания к документам более 100 кандидатов партии "Новые люди", большинство из них носят технический характер и исправимы, сказал журналистам член комиссии ЦИК Евгений Шевченко."Подавляющее число замечаний носят технический характер и исправимы. Условно говоря, большая часть по партийности. Например, в заявлении кандидат пишет, что он член партии, а справка не приложена, как того требует закон", - сказал он.Всего, как отметил Шевченко, в федеральном списке партии 239 кандидатов, из них замечания от ЦИК по документам получили более 100, включая одномандатников. Недостающие сведения партия "Новые люди" должна предоставить до вечера 13 июля, 15 числа пройдёт заверение списков.Также ЦИК России направил извещения о выявленных недостатках в документах, представленных ранее Компартией РФ.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня. Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов, либо отказывает в заверении списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, цик рф, госдума рф, владимир путин, политика
Более ста кандидатов партии "Новые люди" получили замечания к документам
16:58 11.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

ЦИК предъявил замечания к документам более ста кандидатов партии "Новые люди"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центризбирком РФ предъявил замечания к документам более 100 кандидатов партии "Новые люди", большинство из них носят технический характер и исправимы, сказал журналистам член комиссии ЦИК Евгений Шевченко.
"Подавляющее число замечаний носят технический характер и исправимы. Условно говоря, большая часть по партийности. Например, в заявлении кандидат пишет, что он член партии, а справка не приложена, как того требует закон", - сказал он.
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Всего, как отметил Шевченко, в федеральном списке партии 239 кандидатов, из них замечания от ЦИК по документам получили более 100, включая одномандатников. Недостающие сведения партия "Новые люди" должна предоставить до вечера 13 июля, 15 числа пройдёт заверение списков.
Также ЦИК России направил извещения о выявленных недостатках в документах, представленных ранее Компартией РФ.
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По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня. Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов, либо отказывает в заверении списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
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