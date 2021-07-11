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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210711/vorobev-1740796496.html
Воробьев поздравил сотрудников почты с профессиональным праздником
Воробьев поздравил сотрудников почты с профессиональным праздником - РИА Новости, 11.07.2021
Воробьев поздравил сотрудников почты с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников городского отделения связи в Воскресенске с профессиональным праздником - Днем Российской... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:42
2021-07-11T11:42
новости подмосковья
почта россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
воскресенск
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников городского отделения связи в Воскресенске с профессиональным праздником - Днем Российской почты, который отмечается во второе воскресенье июля, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.В Подмосковье – 1022 отделения "Почты России", в них работают более 13 тысяч сотрудников. В Подмосковье почту посещают более 3 миллионов человек в год. По поручению губернатора будут модернизированы около 500 отделений. В настоящее время уже отремонтировали - 115, к сентябрю – еще около 230. А всего в этом году к единому современному стандарту приведут около 380 отделений - сделают ремонт или подберут для них новые помещения. На территории Воскресенска отремонтировали 4 отделения. Три из них уже возобновили свою работу, еще одно откроется в этом месяце после того, как установят мебель.
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почта россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), воскресенск, общество
Воробьев поздравил сотрудников почты с профессиональным праздником
11:42 11.07.2021
 
© Фото : Константин СеменецГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников городского отделения связи в Воскресенске с профессиональным праздником - Днем Российской почты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников городского отделения связи в Воскресенске с профессиональным праздником - Днем Российской почты - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Фото : Константин Семенец

Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил сотрудников почты с профессиональным праздником

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников городского отделения связи в Воскресенске с профессиональным праздником - Днем Российской почты, который отмечается во второе воскресенье июля, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
В Подмосковье – 1022 отделения "Почты России", в них работают более 13 тысяч сотрудников.
"У нас идет большая программа модернизации почты. Надеюсь жители стали замечать изменения", - сказал глава региона.
В Подмосковье почту посещают более 3 миллионов человек в год. По поручению губернатора будут модернизированы около 500 отделений. В настоящее время уже отремонтировали - 115, к сентябрю – еще около 230. А всего в этом году к единому современному стандарту приведут около 380 отделений - сделают ремонт или подберут для них новые помещения.
На территории Воскресенска отремонтировали 4 отделения. Три из них уже возобновили свою работу, еще одно откроется в этом месяце после того, как установят мебель.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11:05
Путин поздравил коллектив "Почты России" с профессиональным праздником
 
Новости ПодмосковьяПочта РоссииАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскОбщество
 
 
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