https://ria.ru/20210711/vaktsiny-1740806172.html
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о российских вакцинах
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о российских вакцинах - РИА Новости, 11.07.2021
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о российских вакцинах
Резкие высказывания французского дипломата о российской вакцине возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации", написала в Telegram-канале официальный... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T13:45
2021-07-11T13:45
2021-07-11T14:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Резкие высказывания французского дипломата о российской вакцине возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации", написала в Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.По ее словам, это уже не первое заявление, где "речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны".Захарова добавила, что французскому внешнеполитическому ведомству "обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину". "Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки", — отметила она.Представитель российского МИД также напомнила, что глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину "Спутник V" эффективной. "Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог — Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM", — резюмировала Захарова.Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами. "Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", — привела Захарова слова представителя французского МИД.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид франции, франция, в мире
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о российских вакцинах
13:45 11.07.2021 (обновлено: 14:15 11.07.2021)
Представитель МИД России Захарова осудила Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Резкие высказывания французского дипломата о российской вакцине возрождают в Европе
"дух неонацистской сегрегации", написала в Telegram-канале
официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова
.
"Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции... суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса. Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", — подчеркнула Захарова.
По ее словам, это уже не первое заявление, где "речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны".
Захарова добавила, что французскому внешнеполитическому ведомству "обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину".
"Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки", — отметила она.
Представитель российского МИД также напомнила, что глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину "Спутник V" эффективной. "Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог — Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM", — резюмировала Захарова.
Ранее госсекретарь при МИД Франции
Клеман Бон выразил сожаление, что Греция
допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами. "Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", — привела Захарова слова представителя французского МИД.