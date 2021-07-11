https://ria.ru/20210711/vaktsiny-1740806172.html

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о российских вакцинах

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о российских вакцинах - РИА Новости, 11.07.2021

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о российских вакцинах

Резкие высказывания французского дипломата о российской вакцине возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации", написала в Telegram-канале официальный... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T13:45

2021-07-11T13:45

2021-07-11T14:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Резкие высказывания французского дипломата о российской вакцине возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации", написала в Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.По ее словам, это уже не первое заявление, где "речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны".Захарова добавила, что французскому внешнеполитическому ведомству "обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину". "Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки", — отметила она.Представитель российского МИД также напомнила, что глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину "Спутник V" эффективной. "Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог — Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM", — резюмировала Захарова.Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами. "Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", — привела Захарова слова представителя французского МИД.

https://ria.ru/20210707/vaktsiny-1740155297.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид франции‎, франция, в мире