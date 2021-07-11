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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210711/vaktsinatsiya-1740819274.html
В Подмосковье почти 1,2 миллиона человек полностью привились от COVID-19
В Подмосковье почти 1,2 миллиона человек полностью привились от COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
В Подмосковье почти 1,2 миллиона человек полностью привились от COVID-19
В Московской области привились двумя компонентами вакцины от коронавируса порядка 1,2 миллиона человек, первым компонентом привились более 2 миллионов человек,... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T16:46
2021-07-11T16:46
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Московской области привились двумя компонентами вакцины от коронавируса порядка 1,2 миллиона человек, первым компонентом привились более 2 миллионов человек, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья."Вакцинация от коронавируса поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить пандемию. В Подмосковье это хорошо понимают - полностью привились почти 1,2 миллиона человек, а первым компонентом - более 2 миллионов", - пишет пресс-служба в официальном Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE".Отмечается, что такие высокие темпы позволят избежать введения дополнительных ограничений, а школьники смогут начать учебный год в обычном режиме."Для жителей открыто порядка 370 пунктов вакцинации, около 30 из которых - круглосуточные. Мобильные комплексы работают в ТЦ, МФЦ, клубах "Активное долголетие", - говорится в сообщении.Ранее власти региона сообщали, что разыграют еще одну квартиру среди тех, кто сделает прививку от COVID-19. В этот раз в акции смогут принять участие все совершеннолетние граждане РФ, которым первый компонент вакцины введен с 25 июня на территории Московской области, результаты огласят 1 августа.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье почти 1,2 миллиона человек полностью привились от COVID-19
16:46 11.07.2021
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области

Почти 1,2 миллиона человек в Подмосковье полностью привились от коронавирусной инфекции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Московской области привились двумя компонентами вакцины от коронавируса порядка 1,2 миллиона человек, первым компонентом привились более 2 миллионов человек, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья.
"Вакцинация от коронавируса поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить пандемию. В Подмосковье это хорошо понимают - полностью привились почти 1,2 миллиона человек, а первым компонентом - более 2 миллионов", - пишет пресс-служба в официальном Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE".
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Отмечается, что такие высокие темпы позволят избежать введения дополнительных ограничений, а школьники смогут начать учебный год в обычном режиме.
"Для жителей открыто порядка 370 пунктов вакцинации, около 30 из которых - круглосуточные. Мобильные комплексы работают в ТЦ, МФЦ, клубах "Активное долголетие", - говорится в сообщении.
Ранее власти региона сообщали, что разыграют еще одну квартиру среди тех, кто сделает прививку от COVID-19. В этот раз в акции смогут принять участие все совершеннолетние граждане РФ, которым первый компонент вакцины введен с 25 июня на территории Московской области, результаты огласят 1 августа.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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