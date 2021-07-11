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В Подмосковье почти 1,2 миллиона человек полностью привились от COVID-19

В Подмосковье почти 1,2 миллиона человек полностью привились от COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

В Подмосковье почти 1,2 миллиона человек полностью привились от COVID-19

В Московской области привились двумя компонентами вакцины от коронавируса порядка 1,2 миллиона человек, первым компонентом привились более 2 миллионов человек,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T16:46

2021-07-11T16:46

2021-07-11T16:46

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Московской области привились двумя компонентами вакцины от коронавируса порядка 1,2 миллиона человек, первым компонентом привились более 2 миллионов человек, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья."Вакцинация от коронавируса поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить пандемию. В Подмосковье это хорошо понимают - полностью привились почти 1,2 миллиона человек, а первым компонентом - более 2 миллионов", - пишет пресс-служба в официальном Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE".Отмечается, что такие высокие темпы позволят избежать введения дополнительных ограничений, а школьники смогут начать учебный год в обычном режиме."Для жителей открыто порядка 370 пунктов вакцинации, около 30 из которых - круглосуточные. Мобильные комплексы работают в ТЦ, МФЦ, клубах "Активное долголетие", - говорится в сообщении.Ранее власти региона сообщали, что разыграют еще одну квартиру среди тех, кто сделает прививку от COVID-19. В этот раз в акции смогут принять участие все совершеннолетние граждане РФ, которым первый компонент вакцины введен с 25 июня на территории Московской области, результаты огласят 1 августа.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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