https://ria.ru/20210711/uskorenie-1740767113.html

Россиянам подсказали способ ускорить работу смартфона

Россиянам подсказали способ ускорить работу смартфона - РИА Новости, 11.07.2021

Россиянам подсказали способ ускорить работу смартфона

Замедление возможно из-за вредоносного ПО, например вирусов, поэтому важно выявить и удалить их. Для этого достаточно обычной проверки всех имеющихся на... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T01:15

2021-07-11T01:15

2021-07-11T11:12

екатерина рудая

россия

инфосистемы джет

технологии

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Замедление возможно из-за вредоносного ПО, например вирусов, поэтому важно выявить и удалить их. Для этого достаточно обычной проверки всех имеющихся на смартфоне приложений, рассказала агентству "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая.Скачать сомнительные приложения можно из непроверенных источников, при использовании телефона с неподдерживаемой операционной системой. Риск увеличивает отсутствие антивирусной защиты.Пользователь может скачать вирус и по ошибке — например, приняв нелегальный клон банка или соцсети за оригинал.Для поиска вредоносного ПО на смартфоне необходима стандартная проверка, например с помощью антивируса. Проверьте, нет ли на вашем устройстве посторонних приложений, которые вы не устанавливали. Официальные приложения имеют несколько механизмов защиты от вируса, чего нельзя сказать о неофициальных, заключила Рудая.

https://ria.ru/20210710/funktsii-1740696057.html

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2021

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екатерина рудая, россия, инфосистемы джет, технологии, общество