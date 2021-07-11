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Ульянов рассказал, почему Иран начал производить металлический уран
Ульянов рассказал, почему Иран начал производить металлический уран - РИА Новости, 11.07.2021
Ульянов рассказал, почему Иран начал производить металлический уран
Планы руководства Ирана по производству металлического урана являются следствием политики максимального давления США, заявил постпред России при МАГАТЭ в Вене... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T19:10
2021-07-11T19:41
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
магатэ
франция
тегеран (город)
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Планы руководства Ирана по производству металлического урана являются следствием политики максимального давления США, заявил постпред России при МАГАТЭ в Вене Михаил Ульянов."Иран впервые в практике неядерных стран приступил к обогащению урана до 60%. А сейчас он приступает к производству металлического урана, обогащенного до 20%. Не думаю, что в США кто-то рад этим обстоятельствам. Но это как раз и есть прямой результат политики максимального давления, которая, кстати, продолжается до сих пор", - сказал он газете "Коммерсант".По словам Ульянова, новая администрация США готова отказаться от такой политики, но только в рамках договоренностей по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "Отмена санкций в обмен на возвращение Ирана к полному исполнению своих ядерных обязательств", - подчеркнул Ульянов."Мы всегда воздерживались от резкой критики Ирана, понимая, что он таким образом реагирует на безобразную политику максимального давления. Как правило, мы, комментируя отход Тегерана от положений ядерной сделки, использовали слово "сожаление". Но сейчас, пожалуй, возникают основания для озабоченностей. Иран, похоже, заходит слишком далеко. Впервые в практике неядерных стран появились это 60%-е обогащение, металлический уран", - отметил дипломат."Чем скорее мы выйдем на договоренность по восстановлению СВПД, тем быстрее мы это устраним", - подчеркнул он.Во вторник Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащенный до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после - в металлический уран, обогащенный до 20%. В МАГАТЭ в свою очередь заявили, что Иран будет производить обогащенный до 20% металлический уран для научно-исследовательского реактора в Тегеране. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии вечером во вторник в совместном заявлении подчеркнули, что планы Тегерана являются серьезным нарушением его обязательств в рамках СВПД. Госдепартамент США также высказал озабоченность в связи с планами Тегерана.
https://ria.ru/20210707/iran-1740201131.html
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россия
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, франция, тегеран (город), в мире
Ульянов рассказал, почему Иран начал производить металлический уран
19:10 11.07.2021 (обновлено: 19:41 11.07.2021)
 
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran

Постпред России при МАГАТЭ Ульянов рассказал, почему Иран начал производить металлический уран

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Планы руководства Ирана по производству металлического урана являются следствием политики максимального давления США, заявил постпред России при МАГАТЭ в Вене Михаил Ульянов.
"Иран впервые в практике неядерных стран приступил к обогащению урана до 60%. А сейчас он приступает к производству металлического урана, обогащенного до 20%. Не думаю, что в США кто-то рад этим обстоятельствам. Но это как раз и есть прямой результат политики максимального давления, которая, кстати, продолжается до сих пор", - сказал он газете "Коммерсант".
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По словам Ульянова, новая администрация США готова отказаться от такой политики, но только в рамках договоренностей по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "Отмена санкций в обмен на возвращение Ирана к полному исполнению своих ядерных обязательств", - подчеркнул Ульянов.
"Мы всегда воздерживались от резкой критики Ирана, понимая, что он таким образом реагирует на безобразную политику максимального давления. Как правило, мы, комментируя отход Тегерана от положений ядерной сделки, использовали слово "сожаление". Но сейчас, пожалуй, возникают основания для озабоченностей. Иран, похоже, заходит слишком далеко. Впервые в практике неядерных стран появились это 60%-е обогащение, металлический уран", - отметил дипломат.
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"Чем скорее мы выйдем на договоренность по восстановлению СВПД, тем быстрее мы это устраним", - подчеркнул он.
Во вторник Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащенный до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после - в металлический уран, обогащенный до 20%. В МАГАТЭ в свою очередь заявили, что Иран будет производить обогащенный до 20% металлический уран для научно-исследовательского реактора в Тегеране. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии вечером во вторник в совместном заявлении подчеркнули, что планы Тегерана являются серьезным нарушением его обязательств в рамках СВПД. Госдепартамент США также высказал озабоченность в связи с планами Тегерана.
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновМАГАТЭФранцияТегеран (город)В мире
 
 
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