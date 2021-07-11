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В Пермском крае мужчина задушил пьяного сына
В Пермском крае мужчина задушил пьяного сына - РИА Новости, 11.07.2021
В Пермском крае мужчина задушил пьяного сына
Житель Пермского края подозревается в убийстве сына, который в состоянии опьянения грозился расправиться с родственниками, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T17:41
2021-07-11T17:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Житель Пермского края подозревается в убийстве сына, который в состоянии опьянения грозился расправиться с родственниками, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 7 июля сын подозреваемого в состоянии опьянения пришёл в дом к родителям. Он стал оскорблять родных, грозился применить к ним насилие. Тогда отец начал драться с сыном, они били друг друга по голове и телу. Во время потасовки глава семейства повалил сына на пол, накинул ему на шею кусок кабеля и задушил. Далее он сам вызвал к дому "скорую", полицию и написал заявление о явке с повинной."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Пермского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. В ближайшее время отцу скончавшегося будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия
В Пермском крае мужчина задушил пьяного сына
17:41 11.07.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

Житель Пермского края задушил кабелем пьяного сына, угрожавшего родственникам

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Житель Пермского края подозревается в убийстве сына, который в состоянии опьянения грозился расправиться с родственниками, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 7 июля сын подозреваемого в состоянии опьянения пришёл в дом к родителям. Он стал оскорблять родных, грозился применить к ним насилие. Тогда отец начал драться с сыном, они били друг друга по голове и телу. Во время потасовки глава семейства повалил сына на пол, накинул ему на шею кусок кабеля и задушил. Далее он сам вызвал к дому "скорую", полицию и написал заявление о явке с повинной.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Пермского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. В ближайшее время отцу скончавшегося будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пермский крайПроисшествия
 
 
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