https://ria.ru/20210711/ubiystvo-1740822610.html

В Пермском крае мужчина задушил пьяного сына

В Пермском крае мужчина задушил пьяного сына - РИА Новости, 11.07.2021

В Пермском крае мужчина задушил пьяного сына

Житель Пермского края подозревается в убийстве сына, который в состоянии опьянения грозился расправиться с родственниками, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T17:41

2021-07-11T17:41

2021-07-11T17:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Житель Пермского края подозревается в убийстве сына, который в состоянии опьянения грозился расправиться с родственниками, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 7 июля сын подозреваемого в состоянии опьянения пришёл в дом к родителям. Он стал оскорблять родных, грозился применить к ним насилие. Тогда отец начал драться с сыном, они били друг друга по голове и телу. Во время потасовки глава семейства повалил сына на пол, накинул ему на шею кусок кабеля и задушил. Далее он сам вызвал к дому "скорую", полицию и написал заявление о явке с повинной."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Пермского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. В ближайшее время отцу скончавшегося будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html

россия

пермский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия