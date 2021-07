https://ria.ru/20210711/twentyonepilots-1740563583.html

У Twenty One Pilots вышел клип в стиле фильма "Титаник"

У Twenty One Pilots вышел клип в стиле фильма "Титаник" - РИА Новости, 11.07.2021

У Twenty One Pilots вышел клип в стиле фильма "Титаник"

Участники американской группы Twenty One Pilots опубликовали на YouTube клип на песню "Saturday", которая вошла в недавний альбом музыкантов "Scaled and Icy". РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T02:05

2021-07-11T02:05

2021-07-11T12:46

джеймс кэмерон

youtube

культура

музыка

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740563107_1076:0:4280:1802_1920x0_80_0_0_4f9238d31412980b758e635b4935e3bf.jpg

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Участники американской группы Twenty One Pilots опубликовали на YouTube клип на песню "Saturday", которая вошла в недавний альбом музыкантов "Scaled and Icy".Действие в видео напоминает события из оскароносного фильма Джеймса Кэмерона "Титаник". Только все происходит в наши дни, а не в начале XX века, и не на корабле, а в подводной лодке. На ее борту участники Twenty One Pilots вместе с друзьями устраивают вечеринку. Внезапно на судне происходит авария, и оно тонет. Однако, в отличие от "Титаника", в клипе все заканчивается более оптимистично. Ролик снял Эндрю Донохо, который уже работал с Twenty One Pilots и создал для них видео к трекам "Nico and the Niners", "Heathens", "Jumpsuit", "Heavydirtysoul", "Levitate" и "The Hype".Альбом "Scaled and Icy", состоящий из 11 бодрых треков, — первая премьера группы за три года. Последний сборник "Trench" был представлен в 2018-м году. Пластинка стала трижды платиновой.

https://ria.ru/20201224/guinness-1590715542.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джеймс кэмерон, youtube, музыка, новости культуры