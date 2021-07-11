https://ria.ru/20210711/turtsiya-1740788681.html

Цены на авиабилеты из России в Турцию за неделю упали на шесть процентов

Цены на авиабилеты из России в Турцию за неделю упали на шесть процентов - РИА Новости, 11.07.2021

Цены на авиабилеты из России в Турцию за неделю упали на шесть процентов

За последнюю неделю стоимость авиабилетов из России в Турцию снизилась на шесть процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Aviasales. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T10:01

2021-07-11T10:01

2021-07-11T15:46

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За последнюю неделю стоимость авиабилетов из России в Турцию снизилась на шесть процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Aviasales.Россия с 22 июня восстановила авиасообщение с Турцией, которое было прервано в середине апреля из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. По прогнозам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, поток туристов из России в Турцию до конца сентября может составить около трех миллионов человек.

https://ria.ru/20210708/turtsiya-1740458431.html

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2021

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россия, новости - туризм, здоровье - общество, турция