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Туризм
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Цены на авиабилеты из России в Турцию за неделю упали на шесть процентов
Цены на авиабилеты из России в Турцию за неделю упали на шесть процентов - РИА Новости, 11.07.2021
Цены на авиабилеты из России в Турцию за неделю упали на шесть процентов
За последнюю неделю стоимость авиабилетов из России в Турцию снизилась на шесть процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Aviasales. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T10:01
2021-07-11T15:46
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За последнюю неделю стоимость авиабилетов из России в Турцию снизилась на шесть процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Aviasales.Россия с 22 июня восстановила авиасообщение с Турцией, которое было прервано в середине апреля из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. По прогнозам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, поток туристов из России в Турцию до конца сентября может составить около трех миллионов человек.
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россия, новости - туризм, здоровье - общество, турция
Цены на авиабилеты из России в Турцию за неделю упали на шесть процентов
10:01 11.07.2021 (обновлено: 15:46 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкТуристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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В сервисе по бронированию Aviasales сообщили о снижении стоимости авиабилетов в Турцию на шесть процентов

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За последнюю неделю стоимость авиабилетов из России в Турцию снизилась на шесть процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Aviasales.

"Средний чек на авиабилеты в Турцию с 22 по 26 июня составлял 23,4 тысячи рублей. Это данные на одного пассажира, туда и обратно. За последнюю неделю средняя стоимость снизилась <…> до 22,1 тысячи рублей", — сказали в сервисе.

Россия с 22 июня восстановила авиасообщение с Турцией, которое было прервано в середине апреля из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. По прогнозам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, поток туристов из России в Турцию до конца сентября может составить около трех миллионов человек.
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