https://ria.ru/20210711/tsik-1740809369.html

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду"

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду" - РИА Новости, 11.07.2021

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду"

Центризбирком заверил федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Справедливая Россия - За правду", следует... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T14:38

2021-07-11T14:38

2021-07-11T14:38

россия

цик рф

госдума рф

захар прилепин

александр бабаков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729478_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_85f0bc4a4aca7f32fb12129e567d6090.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центризбирком заверил федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Справедливая Россия - За правду", следует из постановления Центризбирком РФ, принятого на заседании в воскресенье.Эсеры 5 июля представили в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам.В общефедеральную часть списка вошли четыре кандидата во главе с лидером "Справедливой России - За правду" Сергеем Мироновым. В их числе также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210711/vybory-1740808537.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цик рф, госдума рф, захар прилепин, александр бабаков, политика