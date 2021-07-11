ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Справедливая Россия - За правду"
ЦИК заверил федеральный список кандидатов в Госдуму от партии "Справедливая Россия - За правду"
Эсеры 5 июля представили в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам.
"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы... восьмого созыва в количестве 302 человек" - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в воскресенье. В список по одномандатным округам вошли 222 человека.
В общефедеральную часть списка вошли четыре кандидата во главе с лидером "Справедливой России - За правду" Сергеем Мироновым. В их числе также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.
По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.
Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.