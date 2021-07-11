https://ria.ru/20210711/tolyatti-1740843080.html
Власти пообещали выделить средства на восстановление лесов в Тольятти
Власти пообещали выделить средства на восстановление лесов в Тольятти - РИА Новости, 11.07.2021
Власти пообещали выделить средства на восстановление лесов в Тольятти
Дополнительные средства из бюджета Самарской области будут выделены на восстановление лесов в Тольятти после крупного пожара, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T22:05
2021-07-11T22:05
2021-07-11T22:05
природные пожары в россии
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Дополнительные средства из бюджета Самарской области будут выделены на восстановление лесов в Тольятти после крупного пожара, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Тольятти в субботу в полутора-двух километрах от домов и санатория возник природный пожар на площади 30 гектаров. Власти ввели в городе режим ЧС. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" и поселка Портовый были подготовлены автобусы. В воскресенье власти сообщили, что площадь пожара выросла до 100 гектаров. По данным ГУМЧС по Самарской области, площадь, пройденная огнем, составила 152,6 гектара. В 17.45 (16.45 мск), по данным мэрии города, все очаги возгорания были локализованы.Кроме того, по информации пресс-службы, на территории Тольятти будет создана и отработана система видеонаблюдения и фотоловушек. "Здесь, на тольяттинских лесах, эту систему отработаем, потому что здесь угроза наибольшая, исходя из существующей антропогенной нагрузки. В дальнейшем будем этот опыт использовать по всей территории Самарской области", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Ранее мэр Тольятти Николай Ренц сообщил, что в качестве основной версии возникновения пожара рассматривается поджог, возбуждено уголовное дело. По данным правительства региона, на месте пожара были обнаружены остатки канистры. Власти Самарской области также напомнили, что в городских лесах Тольятти установлен пятый класс пожарной опасности, действует запрет на посещение лесов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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природные пожары в россии, самарская область, тольятти, происшествия
Власти пообещали выделить средства на восстановление лесов в Тольятти
Самарские власти выделят средства на восстановление лесов после пожара в Тольятти
САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Дополнительные средства из бюджета Самарской области будут выделены на восстановление лесов в Тольятти после крупного пожара, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Тольятти
в субботу в полутора-двух километрах от домов и санатория возник природный пожар на площади 30 гектаров. Власти ввели в городе режим ЧС. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" и поселка Портовый были подготовлены автобусы. В воскресенье власти сообщили, что площадь пожара выросла до 100 гектаров. По данным ГУМЧС по Самарской области
, площадь, пройденная огнем, составила 152,6 гектара. В 17.45 (16.45 мск), по данным мэрии города, все очаги возгорания были локализованы.
"Губернатор пообещал выделить дополнительные средства из областного бюджета на восстановление тольяттинских лесов", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-службы, на территории Тольятти будет создана и отработана система видеонаблюдения и фотоловушек. "Здесь, на тольяттинских лесах, эту систему отработаем, потому что здесь угроза наибольшая, исходя из существующей антропогенной нагрузки. В дальнейшем будем этот опыт использовать по всей территории Самарской области", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Ранее мэр Тольятти Николай Ренц сообщил, что в качестве основной версии возникновения пожара рассматривается поджог, возбуждено уголовное дело. По данным правительства региона, на месте пожара были обнаружены остатки канистры. Власти Самарской области также напомнили, что в городских лесах Тольятти установлен пятый класс пожарной опасности, действует запрет на посещение лесов.